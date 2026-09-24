Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Novorizontino x São Bernardo: onde assistir, horário e escalações

Novorizontino e São Bernardo se enfrentam dia 25 de setembro, às 19h30, pela 30ª rodada,

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 04:30
Favorite o Lance! no Google
Brasileirão Série B 2026 - Novorizontino x São Bernardo
Onde assistir ao vivo a partida entre Novorizontino e São Bernardo pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Novorizontino e São Bernardo se enfrentam nesta 25 de setembro, às 19h30 no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, São Paulo, pela 30ª rodada da Série B. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Onde assistir ao vivo a partida entre Sport Recife e Juventude-RS pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Sport x Juventude: odds, palpites e onde assistir hoje

Odds
Há 5 dias
Filipe Luís durante o jogo entre Monaco e Olympique Marseille, pela Ligue 1

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (18/09/2026)

Onde Assistir
Há 6 dias
Brasileirão Série B 2026 - Vila Nova-GO x América-MG

Vila Nova x América-MG: odds, palpites e onde assistir hoje

Odds
Há 5 dias

O Novorizontino vem de derrota por 2 a 1 diante do Ceará, fora de casa, pela 29ª rodada da Série B. A equipe busca recuperação na competição para melhorar sua posição na tabela.

continua após a publicidade

FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 25 de Setembro de 2026, às 19h30
Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte, São Paulo
Rodada: 30
Fase: Temporada regular

Já o São Bernardo vem de vitória por 1 a 0 contra o Atlético-GO, em casa, pela 29ª rodada da Série B. A equipe busca manter a boa fase para subir na classificação.

continua após a publicidade

Onde assistir

  • Competição: Série B (Temporada regular)
  • 📅 Data: 25 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte, São Paulo
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Novorizontino
Técnico: Enderson Moreira
Jordi; Sander, Patrick, Gabriel Bahia e Madson; Matheus Bianqui, Luís Oyama e Rômulo; Nicolas Careca, Reidiney e Robson.

São Bernardo
Técnico: Vinícius Bergantin
Alex Alves; Augusto, Jemerson, Luizão e Mário Sérgio; Rodrigo Ferreira, Dudu Miraíma e Foguinho; Romisson, Pedrinho e Felipe Garcia.

continua após a publicidade
Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi - Novorizontino x São Bernardo
NOVORIZONTINO: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi – Novo Horizonte (Foto: Divulgação / GR Novorizontino)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Onde assistir ao vivo a partida entre Madureira x Sampaio Corrêa-RJ pela Copa Rio 2026 (Arte / Lance!)

Odds

Madureira x Sampaio Corrêa-RJ: odds, palpites e onde assistir

Há 16 horas
Kerolin em ação pelo Barcelona

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (23/09/2026)

Há 19 horas
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Chelsea x Austria Wien

Onde Assistir

Chelsea x Austria Wien: onde assistir, horário e escalações

Há 1 dia
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Barcelona x Paris FC

Onde Assistir

Barcelona x Paris FC: onde assistir, horário e escalações

Há 1 dia
FA Cup 2026/2027 - Exmouth Town x Thame United

Onde Assistir

Exmouth Town x Thame United: onde assistir, horário e escalações

Há 1 dia
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Servette Chênois x Lyon

Onde Assistir

Servette Chênois x Lyon: onde assistir, horário e escalações

Há 1 dia
Mais LANCE!
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - OH Leuven x Roma

OH Leuven x Roma: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Truro City x Merthyr Town

Truro City x Merthyr Town: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Wimborne Town x Weston-super-Mare

Wimborne Town x Weston-super-Mare: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Farnborough x Uxbridge

Farnborough x Uxbridge: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Crowborough Athletic x Hampton & Richmond

Crowborough Athletic x Hampton & Richmond: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Farnham Town x Cirencester Town

Farnham Town x Cirencester Town: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Wingate & Finchley x Hemel Hempstead Town

Wingate & Finchley x Hemel Hempstead Town: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Braintree Town x Needham Market

Braintree Town x Needham Market: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Dorking Wanderers x Southall

Dorking Wanderers x Southall: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Maidstone United x Cray Wanderers

Maidstone United x Cray Wanderers: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Worksop Town x AFC Telford United

Worksop Town x AFC Telford United: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Dagenham & Redbridge x Waltham Abbey

Dagenham & Redbridge x Waltham Abbey: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Gainsborough Trinity x Leamington

Gainsborough Trinity x Leamington: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Chippenham Town x Yate Town

Chippenham Town x Yate Town: onde assistir, horário e escalações