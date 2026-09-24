Novorizontino x São Bernardo: onde assistir, horário e escalações
Novorizontino e São Bernardo se enfrentam dia 25 de setembro, às 19h30, pela 30ª rodada,
Novorizontino e São Bernardo se enfrentam nesta 25 de setembro, às 19h30 no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, São Paulo, pela 30ª rodada da Série B. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Novorizontino vem de derrota por 2 a 1 diante do Ceará, fora de casa, pela 29ª rodada da Série B. A equipe busca recuperação na competição para melhorar sua posição na tabela.
FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 25 de Setembro de 2026, às 19h30
Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte, São Paulo
Rodada: 30
Fase: Temporada regular
Já o São Bernardo vem de vitória por 1 a 0 contra o Atlético-GO, em casa, pela 29ª rodada da Série B. A equipe busca manter a boa fase para subir na classificação.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 25 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte, São Paulo
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Novorizontino
Técnico: Enderson Moreira
Jordi; Sander, Patrick, Gabriel Bahia e Madson; Matheus Bianqui, Luís Oyama e Rômulo; Nicolas Careca, Reidiney e Robson.
São Bernardo
Técnico: Vinícius Bergantin
Alex Alves; Augusto, Jemerson, Luizão e Mário Sérgio; Rodrigo Ferreira, Dudu Miraíma e Foguinho; Romisson, Pedrinho e Felipe Garcia.
Odds
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