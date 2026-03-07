Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (07/03/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A rodada desta sexta-feira (6) é marcada por grandes jogos das principais ligas europeias. Destaque para Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach (Alemão), PSG x Monaco (Francês), Napoli x Torino (Italiano), Celta de Vigo x Real Madrid (Espanhol) e Wolverhampton x Liverpool pela Copa da Inglaterra. No Brasil, atenção para os jogos do quadrangular do rebaixamento do Catarinense.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 7 de março de 2026):
Campeonato Japonês
4h – Kashima Antlers x Tokyo Verdy – Canal GOAT
0h55* – Fagiano Okayama x Kyoto Sanga – Canal GOAT
*Jogo na madrugada de domingo (8)
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
9h – Darmstadt x Holstein Kiel – OneFootball
9h – Nuremberg x Fortuna Dusseldorf – OneFootball
9h – Paderborn x Eintracht Braunschweig – OneFootball
16h30 – Bochum x Kaiserslautern – OneFootball
Copa da Inglaterra (Oitavas de Final)
9h15 – Mansfield Town x Arsenal – ESPN e Disney+
14h45 – Wrexham x Chelsea – ESPN e Disney+
17h – Newcastle x Manchester City – ESPN e Disney+
Eliminatórias Europeias (Copa do Mundo Feminina)
9h30 – Inglaterra (F) x Islândia (F) – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
9h30 – Blackburn Rovers x Portsmouth – Xsports
12h – Derby County x Sheffield Wednesday – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
10h – Osasuna x Mallorca – Disney+
12h15 – Levante x Girona – Disney+
14h30 – Atlético de Madrid x Real Sociedad – ESPN 4 e Disney+
17h – Athletic Bilbao x Barcelona – Disney+
Campeonato Francês (Segunda Divisão)
10h – Le Mans x Annecy – SportyNet
Campeonato Italiano
11h – Cagliari x Como – ESPN 3 e Disney+
14h – Atalanta x Udinese – Disney+
16h45 – Juventus x Pisa – Disney+
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
11h – Avellino x Calcio Padova – OneFootball
11h – SudTirol x Virtus Entella – OneFootball
13h15 – Venezia x Reggiana – SportyNet
15h30 – Modena x Cesena – OneFootball
Campeonato Alemão
11h30 – Heidenheim x Hoffenheim – OneFootball
11h30 – Freiburg x Bayer Leverkusen – Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
11h30 – Mainz x Stuttgart – OneFootball
11h30 – RB Leipzig x Augsburg – Canal GOAT, Sportv e OneFootball
11h30 – Wolfsburg x Hamburgo – OneFootball
14h30 – Colônia x Borussia Dortmund – Canal GOAT, CazéTV, Xsports e OneFootball
Campeonato Holandês
12h30 – Groningen x Ajax – ESPN 4 e Disney+
16h – PSV x AZ Alkmaar – Disney+
Campeonato Português
12h30 – Alverca x AVS – Disney+
12h30 – Moreisense x Nacional – Disney+
15h – Braga x Sporting – Disney+
17h30 – Estoril x Casa Pia – Xsports e Disney+
Campeonato Francês
13h – Nantes x Angers – CazéTV
15h – Auxerre x Strasbourg – CazéTV
17h05 – Toulouse x Olympique de Marseille – CazéTV
Campeonato Turco
14h – Besiktas x Galatasaray – Disney+
Campeonato Saudita
16h – Al Nassr x Neom – Canal GOAT e Sportv
16h – Al Ettifaq x Al Shabab – Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Paranaense (Final)
16h – Operário-PR x Londrina – Canal GOAT e RIC Record
Campeonato Goiano (Final)
16h – Atlético-GO x Goiás – Canal GOAT e TV Brasil Central
Campeonato Alagoano (Final)
16h – ASA x CRB – NN Play e SportyNet
Campeonato Sergipano (Final)
16h – Confiança x Sergipe – TV Atalaia
Campeonato Gaúcho (Quadrangular do Rebaixamento)
16h – Monsoon x Guarany-RS – GZH
16h – Avenida x Inter de Santa Maria – GZH
Major League Soccer (MLS)
16h30 – New York City x Orlando City – Apple TV
18h30 – DC United x Inter Miami – Apple TV
21h30 – Atlanta United x Real Salt Lake – Apple TV
21h30 – Charlotte x Austin – Apple TV
21h30 – Columbus Crew x Chicago Fire – Apple TV
21h30 – Philadelphia Union x San Jose Earthquakes – Apple TV
22h30 – Nashville x Minnesota United – Apple TV
22h30 – Sporting Kansas City x San Diego – Apple TV
22h30 – St. Louis City x Seattle Sounders – Apple TV
23h30 – Colorado Rapids x LA Galaxy – Apple TV
0h30* – Los Angeles FC x Dallas – Apple TV
0h30* – Portland Timbers x Vancouver Whitecaps – Apple TV
*Jogos na madrugada de domingo (8)
Campeonato Baiano (Final)
17h – Bahia x Vitória – TVE Bahia, TV Brasil, TV Vitória e TV Bahêa
Campeonato Paraibano (Semifinal)
17h – Botafogo-PB x Serra Branca – Canal GOAT
Campeonato Piauiense (Semifinal)
17h – Atlético-PI x Altos – TV Cidade Verde
Campeonato Uruguaio
17h – Progreso x Albion – Disney+
20h30 – Peñarol x Danubio – Disney+
Taça Rio (Final)
18h – Botafogo x Bangu – Premiere
Taça Acesc (Final)
18h – Criciúma x Camboriú – SportyNet
Troféu Inconfidência (Final)
18h30 – North x URT – SportyNet
Amistoso Internacional Feminino
20h – México (F) x Brasil (F) – ge tv e Sportv
Campeonato Mexicano
20h – Cruz Azul x San Luis – SportyNet
22h – Atlas x Chivas Guadalajara – SportyNet
Libertadores Sub-20
21h – Flamengo Sub-20 x Estudiantes de Mérida Sub-20 – Canal GOAT e Xsports
