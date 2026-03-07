menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (07/03/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/03/2026
06:00
Lamine Yamal marcou o primeiro hat-trick da carreira pelo Barcelona (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)
imagem cameraLamine Yamal marcou o primeiro hat-trick da carreira pelo Barcelona (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A rodada desta sexta-feira (6) é marcada por grandes jogos das principais ligas europeias. Destaque para Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach (Alemão), PSG x Monaco (Francês), Napoli x Torino (Italiano), Celta de Vigo x Real Madrid (Espanhol) e Wolverhampton x Liverpool pela Copa da Inglaterra. No Brasil, atenção para os jogos do quadrangular do rebaixamento do Catarinense.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 7 de março de 2026):

Campeonato Japonês

4h – Kashima Antlers x Tokyo Verdy – Canal GOAT
0h55* – Fagiano Okayama x Kyoto Sanga – Canal GOAT
*Jogo na madrugada de domingo (8)

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

9h – Darmstadt x Holstein Kiel – OneFootball
9h – Nuremberg x Fortuna Dusseldorf – OneFootball
9h – Paderborn x Eintracht Braunschweig – OneFootball
16h30 – Bochum x Kaiserslautern – OneFootball

continua após a publicidade

Copa da Inglaterra (Oitavas de Final)

9h15 – Mansfield Town x Arsenal – ESPN e Disney+
14h45 – Wrexham x Chelsea – ESPN e Disney+
17h – Newcastle x Manchester City – ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Eliminatórias Europeias (Copa do Mundo Feminina)

9h30 – Inglaterra (F) x Islândia (F) – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

9h30 – Blackburn Rovers x Portsmouth – Xsports
12h – Derby County x Sheffield Wednesday – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

10h – Osasuna x Mallorca – Disney+
12h15 – Levante x Girona – Disney+
14h30 – Atlético de Madrid x Real Sociedad – ESPN 4 e Disney+
17h – Athletic Bilbao x Barcelona – Disney+

Lamine Yamal celebra gols marcados pelo Barcelona contra o Villarreal no Camp Nou (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)
Lamine Yamal celebra gols marcados pelo Barcelona contra o Villarreal no Camp Nou (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)

Campeonato Francês (Segunda Divisão)

10h – Le Mans x Annecy – SportyNet

Campeonato Italiano

11h – Cagliari x Como – ESPN 3 e Disney+
14h – Atalanta x Udinese – Disney+
16h45 – Juventus x Pisa – Disney+

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

11h – Avellino x Calcio Padova – OneFootball
11h – SudTirol x Virtus Entella – OneFootball
13h15 – Venezia x Reggiana – SportyNet
15h30 – Modena x Cesena – OneFootball

continua após a publicidade

Campeonato Alemão

11h30 – Heidenheim x Hoffenheim – OneFootball
11h30 – Freiburg x Bayer Leverkusen – Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
11h30 – Mainz x Stuttgart – OneFootball
11h30 – RB Leipzig x Augsburg – Canal GOAT, Sportv e OneFootball
11h30 – Wolfsburg x Hamburgo – OneFootball
14h30 – Colônia x Borussia Dortmund – Canal GOAT, CazéTV, Xsports e OneFootball

Campeonato Holandês

12h30 – Groningen x Ajax – ESPN 4 e Disney+
16h – PSV x AZ Alkmaar – Disney+

Campeonato Português

12h30 – Alverca x AVS – Disney+
12h30 – Moreisense x Nacional – Disney+
15h – Braga x Sporting – Disney+
17h30 – Estoril x Casa Pia – Xsports e Disney+

Campeonato Francês

13h – Nantes x Angers – CazéTV
15h – Auxerre x Strasbourg – CazéTV
17h05 – Toulouse x Olympique de Marseille – CazéTV

➡️ Clique para assistir na CazéTV

Campeonato Turco

14h – Besiktas x Galatasaray – Disney+

Campeonato Saudita

16h – Al Nassr x Neom – Canal GOAT e Sportv
16h – Al Ettifaq x Al Shabab – Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Paranaense (Final)

16h – Operário-PR x Londrina – Canal GOAT e RIC Record

Campeonato Goiano (Final)

16h – Atlético-GO x Goiás – Canal GOAT e TV Brasil Central

Campeonato Alagoano (Final)

16h – ASA x CRB – NN Play e SportyNet

Campeonato Sergipano (Final)

16h – Confiança x Sergipe – TV Atalaia

Campeonato Gaúcho (Quadrangular do Rebaixamento)

16h – Monsoon x Guarany-RS – GZH
16h – Avenida x Inter de Santa Maria – GZH

Major League Soccer (MLS)

16h30 – New York City x Orlando City – Apple TV
18h30 – DC United x Inter Miami – Apple TV
21h30 – Atlanta United x Real Salt Lake – Apple TV
21h30 – Charlotte x Austin – Apple TV
21h30 – Columbus Crew x Chicago Fire – Apple TV
21h30 – Philadelphia Union x San Jose Earthquakes – Apple TV
22h30 – Nashville x Minnesota United – Apple TV
22h30 – Sporting Kansas City x San Diego – Apple TV
22h30 – St. Louis City x Seattle Sounders – Apple TV
23h30 – Colorado Rapids x LA Galaxy – Apple TV
0h30* – Los Angeles FC x Dallas – Apple TV
0h30* – Portland Timbers x Vancouver Whitecaps – Apple TV
*Jogos na madrugada de domingo (8)

Campeonato Baiano (Final)

17h – Bahia x Vitória – TVE Bahia, TV Brasil, TV Vitória e TV Bahêa

Campeonato Paraibano (Semifinal)

17h – Botafogo-PB x Serra Branca – Canal GOAT

Campeonato Piauiense (Semifinal)

17h – Atlético-PI x Altos – TV Cidade Verde

Campeonato Uruguaio

17h – Progreso x Albion – Disney+
20h30 – Peñarol x Danubio – Disney+

Taça Rio (Final)

18h – Botafogo x Bangu – Premiere

Taça Acesc (Final)

18h – Criciúma x Camboriú – SportyNet

Troféu Inconfidência (Final)

18h30 – North x URT – SportyNet

Amistoso Internacional Feminino

20h – México (F) x Brasil (F) – ge tv e Sportv

Campeonato Mexicano

20h – Cruz Azul x San Luis – SportyNet
22h – Atlas x Chivas Guadalajara – SportyNet

Libertadores Sub-20

21h – Flamengo Sub-20 x Estudiantes de Mérida Sub-20 – Canal GOAT e Xsports

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias