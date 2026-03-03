Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (03/03/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A rodada desta terça-feira é marcada por decisões de copas nacionais e jogos de meio de semana pelas principais ligas europeias. Destaque para Barcelona x Atlético de Madrid (semifinal da Copa do Rei), Como x Inter de Milão (semifinal da Copa da Itália) e Wolverhampton x Liverpool (Campeonato Inglês). Na América do Sul, Barcelona-EQU x Botafogo agita a Pré-Libertadores.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 3 de março de 2026):
Eliminatórias Europeias Femininas
13h45 – Alemanha (F) x Eslovênia (F) – ESPN 4 e Disney+
15h – Espanha (F) x Islândia (F) – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
15h – Calcio Padova x Spezia – OneFootball
16h – Cesena x Monza – OneFootball
16h – Reggiana x SudTirol – OneFootball
16h – Virtus Entella x Modena – OneFootball
Copa da Holanda
16h – NEC Nijmegen x PSV – N Sports
Campeonato Inglês
16h30 – Bournemouth x Brentford – Xsports e Disney+
16h30 – Everton x Burnley – Disney+
16h30 – Leeds x Sunderland – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
17h15 – Wolverhampton x Liverpool – ESPN e Disney+
Copa da Inglaterra (Quarta Fase)
16h45 – Port Vale x Bristol City – Disney+
Copa do Rei (Semifinal)
17h – Barcelona x Atlético de Madrid – ESPN 4 e Disney+
Copa da Itália (Semifinal)
17h – Como x Inter de Milão – SportyNet
Copa da França (Quartas)
17h – Strasbourg x Reims – SportyNet
EFL Trophy (Semifinal)
17h – Doncaster x Stockport County – Disney+
Taça de Portugal
17h45 – Sporting x Porto – N Sports
Copa Sul-Americana (Primeira Fase)
19h – Independiente Petrolero x Guabirá – ESPN 3 e Disney+
19h – Montevideo City Torque x Defensor Sporting – ESPN 4 e Disney+
21h30 – Cobresal x Audax Italiano – ESPN 4 e Disney+
21h30 – Academia Puerto Cabello x Monagas – Paramount+
23h – Alianza Atlético x Deportivo Garcilaso – Paramount+
Campeonato Argentino
19h15 – Huracán x Belgrano – Disney+
Pré-Libertadores (Terceira Fase)
21h30 – Barcelona-EQU x Botafogo – ESPN e Disney+
Copa do Brasil (Segunda Fase)
21h30 – Figueirense x Azuriz – ge tv, Sportv e Premiere
Campeonato Mexicano
0h* – Atlético San Luis x Mazatlán – Disney+
*Jogo na madrugada de quarta-feira (4)
