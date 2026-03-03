menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (03/03/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/03/2026
06:00
Atlético de Madrid goleou o Barcelona por 4 a 0 na semifinal da Copa do Rei (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
imagem cameraAtlético de Madrid goleou o Barcelona por 4 a 0 na semifinal da Copa do Rei (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A rodada desta terça-feira é marcada por decisões de copas nacionais e jogos de meio de semana pelas principais ligas europeias. Destaque para Barcelona x Atlético de Madrid (semifinal da Copa do Rei), Como x Inter de Milão (semifinal da Copa da Itália) e Wolverhampton x Liverpool (Campeonato Inglês). Na América do Sul, Barcelona-EQU x Botafogo agita a Pré-Libertadores.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 3 de março de 2026):

Eliminatórias Europeias Femininas

13h45 – Alemanha (F) x Eslovênia (F) – ESPN 4 e Disney+
15h – Espanha (F) x Islândia (F) – ESPN 2 e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

15h – Calcio Padova x Spezia – OneFootball
16h – Cesena x Monza – OneFootball
16h – Reggiana x SudTirol – OneFootball
16h – Virtus Entella x Modena – OneFootball

continua após a publicidade

Copa da Holanda

16h – NEC Nijmegen x PSV – N Sports

Campeonato Inglês

16h30 – Bournemouth x Brentford – Xsports e Disney+
16h30 – Everton x Burnley – Disney+
16h30 – Leeds x Sunderland – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
17h15 – Wolverhampton x Liverpool – ESPN e Disney+

Copa da Inglaterra (Quarta Fase)

16h45 – Port Vale x Bristol City – Disney+

Copa do Rei (Semifinal)

17h – Barcelona x Atlético de Madrid – ESPN 4 e Disney+

Atlético de Madrid goleou o Barcelona por 4 a 0 na semifinal da Copa do Rei (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
Atlético de Madrid goleou o Barcelona por 4 a 0 na semifinal da Copa do Rei (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Copa da Itália (Semifinal)

17h – Como x Inter de Milão – SportyNet

Copa da França (Quartas)

17h – Strasbourg x Reims – SportyNet

EFL Trophy (Semifinal)

17h – Doncaster x Stockport County – Disney+

Taça de Portugal

17h45 – Sporting x Porto – N Sports

Copa Sul-Americana (Primeira Fase)

19h – Independiente Petrolero x Guabirá – ESPN 3 e Disney+
19h – Montevideo City Torque x Defensor Sporting – ESPN 4 e Disney+
21h30 – Cobresal x Audax Italiano – ESPN 4 e Disney+
21h30 – Academia Puerto Cabello x Monagas – Paramount+
23h – Alianza Atlético x Deportivo Garcilaso – Paramount+

continua após a publicidade

Campeonato Argentino

19h15 – Huracán x Belgrano – Disney+

Pré-Libertadores (Terceira Fase)

21h30 – Barcelona-EQU x Botafogo – ESPN e Disney+

Copa do Brasil (Segunda Fase)

21h30 – Figueirense x Azuriz – ge tv, Sportv e Premiere

Campeonato Mexicano

0h* – Atlético San Luis x Mazatlán – Disney+
*Jogo na madrugada de quarta-feira (4)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias