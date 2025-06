A que horas é a estreia de Ancelotti pelo Brasil? Veja onde assistir e escalações

O Brasil enfrenta o Equador nesta quinta-feira (5) pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, no jogo que marca a estreia de Carlo Ancelotti como treinador da Seleção. O jogo está marcado para às 20h (horário de Brasília), no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil (EQU), e terá transmissão da TV Globo (canal aberto) e do Sportv (canal fechado).

Confira informações de Equador x Brasil; que horas será o jogo e escalações

Com 23 pontos obtidos em 14 partidas, o Equador é a segunda colocada na tabela. A equipe vem de um empate fora de casa contra o Chile e pode garantir matematicamente sua vaga na Copa do Mundo de 2026 nesta Data Fifa. Para isso, a equipe de Sebastián Beccacece precisa vencer seus dois compromissos contra Brasil e Peru.

➡️Ancelotti ‘se apaixona’ por Estêvão em treino da Seleção, diz jornal

Por outro lado, a Seleção Brasileira vem de uma dura derrota para a Argentina por 4 a 1 que resultou na demissão do treinador Dorival Júnior, que foi substituído pelo italiano Carlo Ancelotti no último mês de maio. Apesar do mau momento, o Brasil também entra em campo com chances matemáticas de classificação, mas depende de uma combinação de resultados. Para avançar, além de vencer Paraguai e Equador, o Brasil precisa torcer para que a Venezuela não some três pontos nos seus dois jogos.

Carlo Ancelotti fará sua estreia como treinador da Seleção Brasileira nesta quinta-feira, veja que horas é a partida e onde assistir (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x Equador

ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS PARA A COPA DO MUNDO

📆 Data e horário: quinta-feira (5), às 20h (horário de Brasília)

📍 Local: Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil

📺 Onde assistir: TV Globo e Sportv

🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI)

🖥️ VAR: Jose Cabero (CHI)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro (Danilo) e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson e Estêvão (Andreas Pereira); Vinícius Júnior e Richarlison. (Técnico: Carlo Ancelotti)



EQUADOR: Galíndez; Ordóñez, Pacho, Hincapié e Estupiñán; Moisés Caicedo, Vite e Alan Franco; Castillo (Minda), Kendry Paez e Enner Valencia (Kevin Rodríguez); (Técnico: Sebastián Beccacece)

