Especulado em diversos clubes da Europa após recusar a Seleção Brasileira, Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, pode estar a caminho da Espanha. Auxiliar do pai durante toda sua segunda passagem pelo Real Madrid, Davide é uma opção forte para a diretoria do Deportivo La Coruña, da segunda divisão espanhola, de acordo com o jornal "Marca", da Espanha.

Em sua coletiva de apresentação à Seleção, Ancelotti anunciou que seu filho, Davide Ancelotti, não o acompanharia na comissão técnica em sua jornada no Brasil - apesar de ter sido dado como nome certo.

Uma das opções para seu futuro, que parecia pequena, passou a ser uma possibilidade real nas últimas horas, segundo o jornal espanhol. A contratação de Davide Ancelotti ganhou força internamente na diretoria do Deportivo La Coruña para ocupar o posto de técnico para a próxima temporada. O filho do treinador da Seleção Brasileira não é a única opção para o clube, que avalia outros nomes para a posição.

Assistente técnico do Real Madrid até esta temporada, Davide Ancelotti estava entre os nomes mais cotados para assumir o Como, da Itália, segundo o jornal português "A Bola". Filho de Carlo Ancelotti, Davide acompanhou o pai como auxiliar em grandes clubes europeus, incluindo Bayern de Munique, Napoli, Everton e Real Madrid.

Contudo, o destino de Davide Ancelotti também foi ligado ao Rangers, da Escócia, para a função de técnico. A informação é de Ramon Alvarez.

Davide recebeu a licença da Uefa para assumir um cargo na comissão do pai em 2016, e passou atuar como auxiliar no Bayern de Munique. Nos anos seguintes, seguiu Carlo em Napoli, Everton e Real Madrid, onde ajudou a conquistar os títulos da Champions League de 2021/22 e 2023/24.