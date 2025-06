Jogador ausente em lista de Ancelotti debocha de convocação da Seleção

Renan Lodi criticou a primeira convocação da Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti e afirmou que merecia estar na lista. Sem ser chamado desde novembro de 2023, o lateral-esquerdo do Al-Hilal diz que esperava oportunidade e cita "preconceito com a Liga Saudita" como possível explicação pela ausência.

— Eu pensava que ia ter oportunidade de novo (na convocação de Ancelotti). Não sei se a CBF ou quem faz as convocações têm preconceito com a liga saudita, porque na temporada eu fui o lateral que mais fez gols, mais deu assistências. E você vê os que foram convocados, eles não têm os mesmos números — disparou o jogador em entrevista à "EPTV".

— Se for por números, poderiam ver meus números. Eu acho que eu merecia ter uma oportunidade. Mas também não fico pensando nisso, foco no meu clube, em ser campeão. Se aparecer um dia, vou agradecer muito — completou Lodi.

O lateral-esquerdo soma 19 partidas com a Amarelinha, sendo a última em 16 de novembro de 2023, na derrota por 2 a 1 para a Colômbia, sob comando de Fernando Diniz. Contudo, o jogador de 27 anos acredita que a situação irá mudar com a chegada de Carlo Ancelotti, quem ele acredita convocar a Seleção Brasileira "por merecimento".

— Não sei se realmente eles faziam a convocação de quem realmente merece. Se for pegar meus números, eu deveria ir. Mas com a chegada do Ancelotti vai ser por merecimento, não por coisas externas. Pela forma que conheço ele, das oportunidades que tive de enfrentar ele, tenho total certeza que ele vai dar certo porque ele sabe gerenciar bem o grupo. Quando o Vini chegou no Real Madrid, e logo ele chegou depois, o Vini não estava num bom momento. Com a chegada do Ancelotti, ele abraçou o Vini, deu oportunidade. Passado um ano, dois anos, o Vini foi sendo um dos destaques. É o gerenciamento que ele fez, não só com o Vini, mas com a estrutura toda que ele tinha no Real Madrid — disse Renan Lodi.

— Ele é um paizão para os atletas. Eu sentia isso, mesmo na beira do campo jogando contra. Meu empresário conhece bem ele pessoalmente e diz que essa parte de gerenciamento do Ancelotti é uma coisa fantástica. Pode estar o Cristiano Ronaldo e o Messi junto e ele não vai tratar ninguém de uma maneira diferente. É igual com todos — concluiu o lateral.

Confira a convocação da Seleção Brasileira

Goleiros

Alisson (Liverpool-ING) Bento (Al Nassr-RSA) Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Alexsandro (Lille-FRA)

Beraldo (PSG-FRA)

Carlos Augusto (Inter de Milião-ITA)

Danilo (Flamengo)

Léo Ortiz (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Vanderson (Monaco-FRA)

Wesley (Flamengo)

Meio-campistas

Andreas Pereira (Fulham-ING)

Andrey Santos (Strasbourg-FRA)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Casemiro (Manchester United-ING)

Ederson (Atalanta-ITA)

Gerson (Flamengo)

Atacantes

Antony (Betis-ESP) Estêvão (Palmeiras) Gabriel Martinelli (Arsenal-ING) Matheus Cunha (Wolves-ING) Raphinha (Barcelona-ESP) Richarlison (Tottenham-ING) Vini Jr. (Real Madrid-ESP)