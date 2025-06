Neto questiona Ancelotti antes de estreia pela Seleção Brasileira: ‘Vergonha’

A estreia de Carlo Ancelotti pela Seleção Brasileira está cada vez mais próxima. O italiano dará início ao seu trabalho na quinta-feira (5), contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Antes mesmo do seu primeiro jogo, o experiente técnico já foi questionado pelo Craque Neto.

No programa "Os Donos da Bola", na Band, o ex-jogador do Corinthians analisou a tabela das Eliminatórias e ficou revoltado com a colocação do Brasil, que está em quarto lugar, a 10 pontos da líder Argentina. Ele questionou também se Ancelotti está por dentro de tudo que acontece na CBF.

— É uma vergonha, Ancelotti, você, o seu cachorro, a sua babá, a sua mulher, o raio que o parta, que é a família sua que trabalha hoje aí (na CBF), vocês estão na quarta colocação com 21 pontos. Alguém falou isso pra você? Alguém falou pra você que o José Maria Marin foi preso? Que o Ricardo Teixeira não pode sair do país que é preso? E agora você foi contratado por um presidente e entrou o Samir.

Outro ponto questionado por Neto foi a escolha do presidente Pedrinho, do Vasco, como chefe de delegação da Seleção Brasileira.

— Por que o chefe de delegação é o Pedrinho? Que que ele fez? Que que ele ganhou? Por que não é o Gerson? Por que não é o Jairzinho Furacão? O Cafu? Eu sei! É porque os clubes estão junto com a CBF. Uma hora a Leila, outra hora o Júlio Casares, agora o Pedrinho.

Seleção Brasileira deve ter mudança de esquema na estreia de Ancelotti

Em sua primeira partida à frente da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti deve promover uma mudança significativa na maneira com que o Brasil vinha atuando. Para a partida contra o Equador, na próxima quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), o italiano tende a apostar em nomes que conhece bem.

Carlo Ancelotti durante primeiro treino no comando da Seleção Brasileira (Foto: @rafaelribeirorio / CBF)

Casemiro, que trabalhou com ele no Real Madrid, e Richarlison, que foi seu comandado no Everton, devem começar jogando. A última vez que atuaram pela Seleção foi contra o Uruguai, em outubro de 2023. A entrada de ambos permite que Ancelotti tenha duas opções de sistema sem precisar fazer alterações, utilizando Estêvão como "coringa".