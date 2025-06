Conheça o Alverca, o clube português com alma brasileira

A primeira divisão do Campeonato Português terá uma nova sensação para a próxima temporada com uma pitada 'à la brasileira': o Futebol Clube de Alverca. Localizado na região de Ribatejo, o clube é recheado de jogadores brasileiros no elenco, além de ter sido adquirido recentemente por empresários do Brasil ligados a Vini Jr. Ele retorna à elite do futebol após 21 anos.

Não é só essa curiosidade que torna o Alverca um pedacinho do Brasil em Portugual. A população da pequena cidade, distrito de Lisboa, é composta por 10% de brasileiros, que buscam uma vida tranquila na região com apenas 4 mil habitantes.

Devido a todas as ligações do clube com o Brasil, o Lance! entrou em contato com o goleiro João Bravim, natural do Espírito Santo, um dos grandes destaques da campanha do clube para entender melhor o projeto, além de saber a experiência no país e também a relação das duas populações.

— Quando cheguei no Alverca, há sete anos atrás, os antigos donos tinham o projeto de chegar na Primeira Liga em 5 ou 6 anos. Eu tive algumas propostas, saí para o Casa Pia, mas depois voltei e aceitei o desafio porque gosto muito do Alverca e confiava nas pessoas que estavam lá. Foi a melhor escolha que eu fiz. Dei uns passos atrás para dar passos para frente, conseguimos ser campeões e pegar o acesso. A cidade interage e abraça o clube, voltou a acreditar no time que estava há muito tempo adormecido. O Alverca não jogava a primeira divisão há 21 anos. Então, a minha felicidade foi ver toda a cidade comemorando a nossa subida, foi ver toda a gente envolvida. Foi muito gratificante, porque, quando eu cheguei há sete anos, era um sonho chegar à primeira divisão — disse João Bravim.

João Bravim passou pela base do Cruzeiro e do Santos, mas só foi estrear profissionalmente em Portugal. Após algumas passagens em outras equipes do país, o goleiro retornou ao clube que o formou e foi um dos líderes da subida do time para a elite. A confirmação do acesso veio no dia 16 de maio, última rodada da Liga 2, quando a equipe treinada por Vasco Botelho venceu o Portimonense por 2 a 1 e ficou um ponto abaixo do campeão Tondela.

Vini Jr e um grupo de investidores brasileiros e espanhóis adquiriram, em fevereiro deste ano, 70% da SAD (Sociedade Anônima Desportiva) que controla o Alverca. O goleiro falou sobre a importância da chegada dos novos donos e também traçou um paralelo com a direção anterior.

— Eu acho que todo mundo que trabalha e rema pelo mesmo lado tende a conseguir as coisas. Mesmo quando eram os antigos donos, o Dr. Ricardo Vicintin, e agora com os novos donos brasileiros ligados ao grupo, sempre fizeram de tudo para o Alverca estar no principal escalão do futebol português. E muito da conquista desse trabalho se deve às duas administrações, tanto a antiga como a nova. São pessoas extremamente sérias e profissionais, que sempre deram tudo o que o jogador de futebol precisa para praticar o esporte — analisou.

Alverca conquistou o acesso à Primeira Liga de Portugal para a temporada 2025/26 (Foto: Reprodução/Instagram)

Relação de brasileiros com o Alverca

A boa relação entre Brasil e Alverca não se resume a apenas o clube, como também a cidade, que tem 4 mil habitantes brasileiros. A brasilidade também se reflete na equipe, que tem 14 jogadores do país. Ao Lance!, João contou a experiência de viver em Portugal há sete anos e a adaptação no futebol e no cotidiano do país.

— Eu acho que não só em Alverca, mas em Portugal é muito difícil você encontrar um clube que não tem um brasileiro. (Portugueses) São pessoas totalmente receptivas. Eles têm a cultura deles, claro, mas o brasileiro consegue se identificar com todo o mundo. Então, nós temos um grupo maravilhoso, tanto brasileiros quanto portugueses. Você olhava para cada um e não falava "esse é português" e "esse é brasileiro", porque todo mundo se abraçou, fez um grupo muito forte e muito do sucesso do Alverca se deve a isso: essa mescla de cultura e identidade.

— Sinceramente, falo por experiência própria, graças a Deus nunca sofri nada disso (xenofobia e preconceito em Portugal). Todo mundo sempre me tratou muito bem, sabendo que eu era jogador ou não. Tanto portugueses ou brasileiros sempre me trataram com respeito e bem. Acho que é por Alverca ter muitos brasileiros em qualquer lugar ou esquina que você vai, que vão te atender com sorriso… Então, eu vejo que Alverca é um lugar especial, porque a cidade abraça novas culturas, novas pessoas. Eu falo que é até engraçado que nos jogos do Alverca, quando olhamos para a torcida, vários com camisa do Cruzeiro, São Paulo e outros do futebol brasileiro, mas apoiando o Alverca.

