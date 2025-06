Brasil pode garantir vaga na Copa do Mundo nessa Data Fifa; veja cenários

O sonho da Copa do Mundo está cada vez mais perto de se tornar realidade para as seleções da América do Sul nesta reta final das Eliminatórias. Enquanto algumas equipes estão à beira da classificação, o Brasil — renovado e motivado pela chegada de Carlo Ancelotti — encara a difícil missão de depender de uma combinação de resultados para garantir sua vaga antecipada.

Faltando apenas quatro rodadas para o fim das Eliminatórias, Equador e Uruguai estão muito próximos de garantir vaga na Copa do Mundo de 2026. Os equatorianos, que ocupam a segunda colocação com 23 pontos, enfrentam Brasil e Peru nesta janela. Já os uruguaios, em terceiro com 21 pontos, encaram Paraguai e Venezuela. Se vencerem os dois compromissos, ambas as seleções podem confirmar a classificação antecipada. A liderança segue com a Argentina, que soma 27 pontos e já garantiu presença na próxima Copa.

Chances da Seleção Brasileira

Se vencer os dois jogos desta Data Fifa, a Seleção Brasileira ficará muito perto de garantir vaga na Copa do Mundo de 2026. Com esse cenário, o Brasil chegaria aos 27 pontos e dependeria apenas de um tropeço da Venezuela — atualmente na sétima colocação, com 15 pontos — para confirmar a classificação. Basta que os venezuelanos não vençam um dos compromissos, contra Bolívia, em casa, ou Uruguai, fora.

Mesmo sem conquistar os seis pontos, a vaga ainda pode ser assegurada nesta janela, desde que haja combinação de resultados. Se somar quatro pontos, o Brasil precisará que a Venezuela não passe de três e que a Bolívia some no máximo quatro. Caso conquiste apenas uma vitória, a missão fica mais apertada: os venezuelanos não podem vencer nenhuma partida, e os bolivianos teriam que alcançar no máximo três pontos. Vale lembrar que Bolívia e Venezuela se enfrentam na sexta-feira, em Maturín, em duelo que pode ser decisivo para o cenário brasileiro.

Cabe ressaltar que, quando duas ou mais equipes terminam com a mesma pontuação, são aplicados critérios para definir a classificação. Veja abaixo:

