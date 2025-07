Santos e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (16), em partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 20h (de Brasília) na Vila Belmiro, com transmissão do Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere.

Ficha do jogo SAN FLA Brasileirão 14ª rodada Data e Hora Quarta-feira, 16 de julho, às 20h (de Brasília); Local Vila Belmiro, em Santos (SP) Árbitro Felipe Fernandes de Lima (MG) Assistentes Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) Var Caio Max Augusto Vieira (GO) Onde assistir

Santos x Flamengo: como chegam os times?

O Peixe faz a primeira partida após a pausa para o Mundial de Clubes, já que teve clássico contra o Palmeiras adiado. Na última quinta-feira (10), a equipe venceu a Desportiva Ferroviária por 1 a 0, em amistoso de preparação, com gol de Neymar. No Campeonato Brasileiro, o time soma 11 pontos e ocupa a 16ª colocação, primeira fora da zona de rebaixamento.

Já o Rubro-Negro lidera o Brasileirão com 27 pontos, mesma pontuação do vice-líder Cruzeiro, mas com uma partida a menos em relação ao rival. No último sábado (12), os comandados de Filipe Luís bateram o São Paulo por 2 a 0 no Maracanã. A maior dúvida para o duelo na Vila Belmiro é Pedro, que ficou fora da vitória sobre o Soberano por indisciplina e foi criticado publicamente pelo treinador.

Preços ingressos para Santos x Flamengo

Santos inicia venda de ingressos para o duelo contra o Flamengo, na Vila Belmiro. (Foto: Divulgação/ Santos)

Histórico do confronto

Santos e Flamengo já se enfrentaram 115 vezes em partidas oficiais. O Rubro-Negro leva vantagem no retrospecto, com 44 vitórias, contra 42 do Peixe e 29 empates. No total, o Fla marcou 155 gols, enquanto o Alvinegro Praiano balançou as redes 163 vezes. Pelo Campeonato Brasileiro, os dois clubes se enfrentaram em 76 ocasiões. O Mengão venceu 31 vezes, o Santástico levou a melhor em 14 partidas, além de 13 empates.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão; Aderlan, João Basso, Luan Peres e Escobar; Zé Rafael, Rincon, Barreal, Guilherme e Neymar; Deivid Washington.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique.