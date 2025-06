A Academia de Futebol parece ter produzido mais um nome valorizado no mercado de transferências. O talento da vez é Kevin, meia-atacante de 22 anos, que deixou o Palmeiras em janeiro de 2024 rumo ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Destaque no futebol local, a joia despertou o interesse de mais um clube de peso na Europa. O Napoli está interessado, mas o RB Leipzig pretende abrir conversas pelo jogador em breve. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, que noticiou primeiramente o interesse do grupo Red Bull, o Shakhtar pretende abrir conversas somente mediante a ofertas iguais ou superiores a 50 milhões de euros (R$ 321,5 milhões). Os alemães, por sua vez, estão dispostos a pagarem um valor superior a 35 milhões de euros (cerca de R$ 225 milhões).

Apesar de não ser o valor esperado, o clube ucraniano lucraria com o montante oferecido pelo brasileiro. Pela compra do atleta, o Palmeiras recebeu 15 milhões de euros. O time brasileiro, aliás, assegurou o direito a 10% do valor de uma futura venda do jogador.

Carreira de Kevin ⚽

Kevin estava no Verdão desde 2020 e formou-se na base do clube, sendo eleito craque da última Copinha em 2023, quando marcou 13 gols e deixou cinco assistências em 27 jogos. Na sequência, subiu ao profissional e fez 11 jogos, com um gol.

Apesar da pouca idade, Kevin tornou-se peça-chave e virou batedor oficial de pênaltis do Shakhtar. Foram nove tentos e quatro assistências em 35 partidas disputadas na última temporada. Em um ano e meio de clube, são 52 exibições: marcou 12 vezes e distribuiu oito passes para gol. Com dois títulos da Copa da Ucrânia e um do Campeonato Ucraniano, o meia reforça sua ascensão no cenário internacional e segue atraindo olhares de grandes clubes europeus.

