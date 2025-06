Sem clube desde que optou por não renovar com o Arouca, Weverson Costa está com propostas concretas nas mãos. O ex-São Paulo recebeu oferta do Vitória de Guimarães, também de Portugal, e do Al-Shabab, da Arábia Saudita. Além disso, o lateral-esquerdo recebeu sondagens de times da Espanha e da Itália.

Weverson ganhou destaque devido à temporada que fez pelo clube português, sendo a melhor desde 2022. Em 26 jogos disputados dos 34 realizados pelo clube no Campeonato Português, ele deu três assistências e marcou um gol, sendo sobre o Benfica em pleno Estádio da Luz.

Trajetória de Weverson, ex-São Paulo

Weverson nasceu em Brasília e, com apenas 13 anos, foi levado para jogar no São Paulo. Em Cotia, o lateral passou por todas as categorias de base, ganhando minutagem e grande destaque nos juniores, até ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-17. Com a Amarelinha, foi campeão do Sul-Americano de 2017 e ficou em terceiro no Mundial do mesmo ano.

Antes da Copa do Mundo de 2018, Tite convocou alguns atletas para compor o treinamento da seleção principal, na Granja Comary, e Weverson foi um deles. Devido à final da Champions League entre Real Madrid e Liverpool, Marcelo não pôde comparecer aos treinos, então justamente ele teve a oportunidade de jogar na ausência de um dos ícones da sua posição.

— Foi uma experiência incrível. Eu estava ali entre os melhores jogadores do mundo, em uma preparação para a Copa. Com 18 anos, pude ver o profissionalismo de cada atleta, o respeito e a admiração pela seleção. Conversei muito com Coutinho, Miranda e Fred. Mas o Filipe Luís foi o que eu mais ficava de olho. Ele me dava várias dicas e me motivava muito, falando que via muita qualidade em mim — relembra.

Do RB Bragantino ao futebol europeu

Em 2020, o lateral sofreu uma grave lesão no tornozelo e perdeu o espaço que havia conquistado no São Paulo. Quando voltou à rotina de treinos, recebeu uma proposta do Red Bull Bragantino e decidiu seguir seu rumo. Após duas boas temporadas em Bragança, Weverson foi procurado pelo Arouca, em 2022.

— O começo em Portugal foi difícil. Vivi os primeiros seis meses lutando contra lesões, que me acompanhavam desde a época do Bragantino. Mas não deixei isso me abalar. Foquei nos treinos, na dieta e fui, aos poucos, retornando à minha melhor forma. Pouco tempo depois, já consegui brigar pela vaga de titular com o Quaresma, que já estava há três anos no clube. Era uma disputa muito saudável, que me fez crescer bastante como atleta.

Na temporada de estreia do brasileiro na Europa, o Arouca conseguiu a primeira classificação da história do clube para a Conference League. Na temporada 2023/24, já tendo Weverson como titular absoluto, a equipe portuguesa ficou em 7º lugar na Primeira Liga e chegou até as oitavas de final da Taça de Portugal.

— Minha última temporada foi quando tive o melhor desempenho até agora na Europa. Não fomos tão bem no primeiro turno, mas o segundo, sob o comando do professor Vasco Seabra, foi impecável. Acabamos terminando o campeonato em 12°, mas com um gosto amargo de que podíamos mais — afirmou Weverson que, ao todo, disputou 63 jogos pelo Arouca, marcou dois gols e deu quatro assistências.

