Paris Saint-Germain x OH Leuven: onde assistir, horário e escalações
Paris Saint-Germain x OH Leuven: pela 2ª rodada da Copa da UEFA Feminina.
Paris Saint-Germain e OH Leuven se enfrentam no dia 1º de outubro, às 16h, no Campus PSG, em Poissy, pela 2ª rodada da Primeira Fase da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último jogo, o Paris Saint-Germain empatou em 1 a 1 com o Real Madrid, fora de casa, pela Copa da UEFA Feminina. A equipe busca a primeira vitória na competição para se firmar no grupo.
FICHA do confronto
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 1 de outubro de 2026, às 16h
Local: Campus PSG, Poissy
Rodada: 2
Fase: Primeira Fase
O OH Leuven vem de empate em 0 a 0 contra a Roma, em casa, pela Copa da UEFA Feminina. A equipe busca pontuar fora de casa para se manter na disputa pela classificação.
Onde assistir
- Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 1 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
- 📍 Local: Campus PSG, Poissy
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Paris Saint-Germain
Técnico: Paulo César
K. Kiedrzynek; T. Elimbi Gilbert, P. Dudek, T. Samoura e Isabela; S. Karchaoui, J. Echegini e E. Østerås; N. Feller, R. Ajibade e R. Leuchter.
OH Leuven
Técnico: S. Habibzadeh
L. Seynhaeve; S. Gielen, K. Smit, S. Janssen e K. Everaerts; J. Biesmans, A. Bosteels e K. De Ceuster; I. Papatheodorou, J. Conijnenberg e J. Kuijpers.
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