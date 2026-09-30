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Paris Saint-Germain x OH Leuven: onde assistir, horário e escalações

Paris Saint-Germain x OH Leuven: pela 2ª rodada da Copa da UEFA Feminina.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/09/2026 04:01
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Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Paris Saint-Germain x OH Leuven
Onde assistir ao vivo a partida entre Paris Saint-Germain e OH Leuven pelo Copa da UEFA Feminina 2026/2027 (Arte / Lance!)

Paris Saint-Germain e OH Leuven se enfrentam no dia 1º de outubro, às 16h, no Campus PSG, em Poissy, pela 2ª rodada da Primeira Fase da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último jogo, o Paris Saint-Germain empatou em 1 a 1 com o Real Madrid, fora de casa, pela Copa da UEFA Feminina. A equipe busca a primeira vitória na competição para se firmar no grupo.

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FICHA do confronto
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 1 de outubro de 2026, às 16h
Local: Campus PSG, Poissy
Rodada: 2
Fase: Primeira Fase

O OH Leuven vem de empate em 0 a 0 contra a Roma, em casa, pela Copa da UEFA Feminina. A equipe busca pontuar fora de casa para se manter na disputa pela classificação.

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Onde assistir

  • Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
  • 📅 Data: 1 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
  • 📍 Local: Campus PSG, Poissy
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Paris Saint-Germain
Técnico: Paulo César
K. Kiedrzynek; T. Elimbi Gilbert, P. Dudek, T. Samoura e Isabela; S. Karchaoui, J. Echegini e E. Østerås; N. Feller, R. Ajibade e R. Leuchter.

OH Leuven
Técnico: S. Habibzadeh
L. Seynhaeve; S. Gielen, K. Smit, S. Janssen e K. Everaerts; J. Biesmans, A. Bosteels e K. De Ceuster; I. Papatheodorou, J. Conijnenberg e J. Kuijpers.

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