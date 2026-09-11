Palmeiras soma 6 desfalques para enfrentar o São Paulo; Andreas retorna

O Palmeiras terá ao menos seis desfalques para o clássico contra o São Paulo neste sábado (12), pelo Campeonato Brasileiro, no Nubank Parque. Serão cinco ausências entre os jogadores, além do técnico Abel Ferreira, suspenso pelos próximos três compromissos após decisão do Pleno do STJD.

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O treinador, que havia sido punido inicialmente com dois jogos de suspensão, teve a pena ampliada nesta sexta-feira (11) depois de recurso apresentado pelo Palmeiras. Além do jogo contra o rival paulista, Abel também perderá os duelos com Grêmio e Bahia, ambos pelo Campeonato Brasileiro.

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Os atacantes Paulinho e Ramón Sosa, ambos com problemas musculares na coxa, seguem como desfalques. O lateral-esquerdo Jefté, que passou por cirurgia no joelho, também está fora e só deve retornar aos gramados na próxima temporada.

Por fim, o Palmeiras também não terá o zagueiro Alexander Barboza e o volante Marlon Freitas, ambos suspensos pelo acúmulo de cartões. Após o jogo de ida das quartas de final da Libertadores contra a LDU, no meio de semana, o treinador afirmou que definirá a escalação titular a partir da análise física do elenco. Abel, no entanto, manteve a posição de que o clube não abrirá mão de nenhuma das três frentes em que disputa títulos.

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- É recuperar, tirar o feedback não só das conversas individuais, mas também ouvir o Núcleo de Saúde e Performance e sentir os jogadores - afirmou Abel Ferreira em entrevista coletiva.

Abel Ferreira será desfalques na partida entre Palmeiras e São Paulo pelo Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Andreas Pereira retorna ao meio-campo

Andreas Pereira cumpriu seu segundo e último jogo de suspensão na Libertadores e está à disposição para o clássico contra o São Paulo. A tendência é que o camisa 8 forme dupla com Lucas Evangelista no meio-campo.

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O meia é um dos jogadores com maior minutagem do atual elenco em 2026 e lidera o Campeonato Brasileiro em assistências, com dez no total.

O Palmeiras deixou a liderança do Brasileirão após empatar sem gols com o Botafogo na rodada anterior e viu o Flamengo chegar aos 54 pontos, contra 53 do Alviverde. As equipes ainda se enfrentarão no segundo turno, no Nubank Parque.

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