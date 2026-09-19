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Maringá x Botafogo-PB: onde assistir, horário e apostas

Maringá e Botafogo-PB se enfrentam dia 19 de setembro, às 17h, pela 3ª rodada da Série C

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 14:02
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Brasileirão Série C 2026 - Maringá x Botafogo-PB
Onde assistir ao vivo a partida entre Maringá e Botafogo-PB pelo Brasileirão Série C 2026 (Arte / Lance!)

Maringá e Botafogo-PB se enfrentam nesta 19 de setembro, às 17h no Estádio Regional Willie Davids, pela 3ª rodada do quadrangular semifinal do Brasileirão Série C 2026. O confronto terá transmissão de SportyNet, Band, Canal do Benja/TMC. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ambas as equipes vêm de derrotas por 1 a 0: o Maringá vem de derrota, diante do Santa Cruz, e o Botafogo-PB, diante do Floresta-CE.

Onde assistir

  • Competição: Série C (Rodada de classificação final)
  • 📅 Data: 19 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 17h (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Regional Willie Davids, Maringá, Paraná
  • Transmissão: SportyNet, Band, Canal do Benja/TMC
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Tendências de apostas e estatísticas de Maringá x Botafogo-PB

O retrospecto do confronto direto traz à lembrança a vitória do Botafogo-PB por um gol de diferença no último encontro entre as equipes, embora o momento atual no Brasileiro - Série C favoreça o Maringá. A equipe paranaense apresenta um desempenho recente na competição e um aproveitamento nos últimos cinco jogos superior ao do clube paraibano, ainda que ambos os times venham de derrota em sua última partida na Série C, na qual saíram de campo sem balançar as redes. Essa seca no setor ofensivo é mais acentuada no lado do Botafogo-PB, que acumula duas partidas consecutivas sem marcar nenhum gol.

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Na análise do comportamento tático durante a etapa inicial, os dois clubes mostram números bastante equilibrados, com o Maringá vencendo o primeiro tempo e indo para o intervalo em vantagem em 25% de suas partidas, enquanto o Botafogo-PB alcança esse feito em 22% das ocasiões. Em termos de volume de gols ao longo da temporada, o Maringá registra uma média de 1,38 gols marcados por jogo quando atua em seus domínios, ao passo que o Botafogo-PB apresenta uma média de 1,19 gols anotados por partida ao jogar na condição de visitante.

A capacidade de sustentar o placar e reagir às adversidades estabelece padrões marcantes para ambos os lados, dependendo de quem sai na frente. Quando consegue inaugurar o marcador em casa fazendo 1 a 0, o Maringá demonstra um aproveitamento perfeito ao confirmar a vitória em 100% das ocasiões, enquanto o Botafogo-PB também exibe enorme eficiência ao vencer 83% dos jogos fora de casa quando abre 1 a 0. Já em cenários desfavoráveis, a margem de reação diminui para ambos: ao sair atrás por 1 a 0 em casa, o Maringá consegue a virada em 20% dos casos, número bastante próximo aos 23% de triunfos alcançados pelo Botafogo-PB quando sofre o primeiro gol como visitante.

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