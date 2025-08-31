menu hamburguer
No US Open, Bia Haddad desafia a vice de Wimbledon: horário e onde assistir

Brasileira encara a americana Amanda Anisimova nesta segunda

Número 22 do mundo, Bia Haddad avança, pelo segundo ano seguido, às oitavas em Nova York
Número 22 do mundo, Bia Haddad avança, pelo segundo ano seguido, às oitavas em Nova York (Foto: Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/08/2025
18:56
Depois de sua melhor atuação (e placar mais elástico) na temporada, contra a grega Maria Sakkari, Bia Haddad volta à quadra novamente, nesta segunda-feira, no US Open. Dessa vez, nas oitavas de final, a número 1 do Brasil e 22 do mundo desafia ninguém menos do que a anfitriã Amanda Anisimova, de 24 anos, nove do mundo, oitava favorita em Nova York e atual vice-campeã de Wimbledon. A partida deve começar após as 22h30 (de Brasília), com transmissão dos canais ESPN e Sportv, na TV fechada, e da plataforma de streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

A brasileira, que, sábado, jogou na quadra Louis Armstrong, a segunda maior do complexo de Flushing Meadows, dessa vez jogará na central, a Arthur Ashe. Ela e Anisimova entram em ação logo após a abertura da sessão noturna, entre o italiano e líder do ranking, Jannik Sinner, contra o cazaque Alexander Bublik, que começa às 20h (de Brasília).

Bia Haddad leva desvantagem no confronto direto

No confronto direto, são duas vitórias da americana, em três partidas até aqui. Bia, no entanto, ganhou o último embate, em Adelaide, na quadra rápida, de 2023. Já Anisimova levou a melhor em Doha, em 2022, e em Bogotá, no saibro, em 2019.
- Estou feliz com o trabalho, fui constante, principalmente com a concentração. A gente jogou algumas vezes, se conhece bastante, a Sakkari é uma lutadora - disse a brasileira, em entrevista à ESPN, após a vitória de sábado.


Ano passado, Bia Haddad só parou nas quartas de final, vencendo a armena Elina Avanesyan, a espanhola Sara Sorribes Tormo, a russa Anna Kalinskaya e a dinamarquesa Caroline Wozniacki (vídeo abaixo).

Bia Haddad é cumprimentada pela grega Maria Sakkari (Photo by Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
