No US Open, Bia Haddad desafia a vice de Wimbledon: horário e onde assistir
Brasileira encara a americana Amanda Anisimova nesta segunda
- Matéria
- Mais Notícias
Depois de sua melhor atuação (e placar mais elástico) na temporada, contra a grega Maria Sakkari, Bia Haddad volta à quadra novamente, nesta segunda-feira, no US Open. Dessa vez, nas oitavas de final, a número 1 do Brasil e 22 do mundo desafia ninguém menos do que a anfitriã Amanda Anisimova, de 24 anos, nove do mundo, oitava favorita em Nova York e atual vice-campeã de Wimbledon. A partida deve começar após as 22h30 (de Brasília), com transmissão dos canais ESPN e Sportv, na TV fechada, e da plataforma de streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
➡️ Imagens da vitória de Bia Haddad na terceira rodada do US Open
➡️ Imagens da vitória de Bia Haddad na segunda rodada do US Open
➡️ Ex-campeã de Grand Slam bate-boca após derrota
A brasileira, que, sábado, jogou na quadra Louis Armstrong, a segunda maior do complexo de Flushing Meadows, dessa vez jogará na central, a Arthur Ashe. Ela e Anisimova entram em ação logo após a abertura da sessão noturna, entre o italiano e líder do ranking, Jannik Sinner, contra o cazaque Alexander Bublik, que começa às 20h (de Brasília).
Relacionadas
Bia Haddad leva desvantagem no confronto direto
No confronto direto, são duas vitórias da americana, em três partidas até aqui. Bia, no entanto, ganhou o último embate, em Adelaide, na quadra rápida, de 2023. Já Anisimova levou a melhor em Doha, em 2022, e em Bogotá, no saibro, em 2019.
- Estou feliz com o trabalho, fui constante, principalmente com a concentração. A gente jogou algumas vezes, se conhece bastante, a Sakkari é uma lutadora - disse a brasileira, em entrevista à ESPN, após a vitória de sábado.
➡️ Djokovic quer treinar João Fonseca depois que se aposentar
➡️ Djokovic faz história com vitória no US Open
Ano passado, Bia Haddad só parou nas quartas de final, vencendo a armena Elina Avanesyan, a espanhola Sara Sorribes Tormo, a russa Anna Kalinskaya e a dinamarquesa Caroline Wozniacki (vídeo abaixo).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias