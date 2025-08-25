Djokovic ‘quer’ treinar João Fonseca depois que se aposentar; vídeo

Depois da vitória na estreia do US Open, por 3 a 0 sobre o anfitrião Learner Tien, o tetracampeão Novak Djokovic participou com bom humor de uma enquete. Ao ser perguntado por João Fonseca sobre o que vai fazer quando se aposentar, o sérvio, de 38 anos, deu a seguinte resposta:

- Meu plano após aposentar é treinar João Fonseca. Vou ser muito caro para ele. Então, esteja pronto.

Como se sabe, o ex-número 1 do mundo e atual sétimo já elogiou o prodígio brasileiro, hoje com 19 anos. Em abril, o sérvio disse que o carioca, de 19 anos, é um jogador muito impressionante e muito maduro para a idade.

Brincadeiras à parte do sérvio, João Fonseca é treinado há mais de seis anos pelo mineiro Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club. Em dezembro, no dia em que conquistou o NextGen Finals, na Arábia Saudita, perguntado pelo Lance a importância de seu treinador, o número 1 do Brasil disse que ele é como um segundo pai.

Djokovic segue invicto em estreias no US Open, agora com 19 vitórias em 19 participações . Em toda sua carreira, Djokovic soma apenas duas derrotas em primeiras rodadas, sendo as duas no Australian Open em 2005 e 2006. Ao todo, ele soma 75 vitórias em Grand Slams.

Além disso, o tetracampeão do US Open tem uma interessante marca contra jogadores norte-americanos. Ao derrotar Learner Tien, o sérvio chegou ao 19º triunfo sobre tenistas do em Grand Slams. A última vez que Djoko perdeu para um atleta dos Estados Unidos foi em 2016, na terceira rodada de Wimbledon.

No geral, o saldo é positivo. O ex-número 1 tem 39 vitórias e apenas três derrotas para norte-americanos nos quatro principais torneios do calendário.

Djokovic tem recorde para quebrar no US Open

O sérvio está a sete vitórias do recorde de jogador com mais vitórias no US Open. Atualmente, a marca pertence ao norte-americano Jimmy Connors, que soma 98 triunfos. Nos demais Grand Slams, Djokovic também faz história. São 99 triunfos no Australian Open, 101 em Roland Garros e outras 102 em Wimbledon. Além disso, ele é o recordista da história do tênis nos principais torneios do ranking da ATP, com 393 vitórias na carreira.

João Fonseca estreia nesta segunda

João Fonseca (44º do mundo), por sua vez, estreia nesta segunda, em torno das 13h30, contra o sérvio Miomir Kecmanovic (45º).