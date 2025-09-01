O US Open é um dos torneios mais tradicionais do tênis mundial e o único Grand Slam realizado de forma contínua desde a sua criação. Com grandes nomes como Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Aryna Sabalenka em quadra, o que salta aos olhos são os preços do menu gastronômico do evento.

Durante o torneio, o cardápio trouxe opções extravagantes e com preços elevados. Entre elas, uma porção de nuggets com caviar e molhos, vendida por US$ 100 (cerca de R$ 500 na cotação atual).

Nas bebidas, o destaque ficou para o coquetel Watermelon Slice, popularmente conhecido como fatia de melancia, que custa US$ 29 (aproximadamente R$ 200). Além da melancia, a bebida leva licor de flor de sabugueira e limão, sendo servida em uma taça verde neon com formato de bola de tênis.

US Open

A competição se expandiu ao longo dos anos, incluindo eventos femininos em 1887, duplas masculinas em 1881, duplas femininas em 1899 e duplas mistas em 1892. O torneio se mudou para o West Side Tennis Club, no Queens, Nova York, em 1915, tornando-se um evento cada vez mais prestigiado.

Em 1968, com o início da Era Aberta do tênis, o torneio passou a permitir a participação de tenistas profissionais, tornando-se oficialmente um Grand Slam. Em 1978, o US Open mudou-se para sua atual sede, o USTA Billie Jean King National Tennis Center, localizado no Flushing Meadows-Corona Park, e trocou a superfície para o piso duro (hard court), garantindo maior velocidade e regularidade no jogo.

Atualmente, o US Open é um dos torneios mais aguardados do circuito e o único Grand Slam que já foi disputado em três superfícies diferentes: grama (1881–1974), saibro (1975–1977) e quadra dura (1978-presente).

Onde o US Open é disputado?

Desde 1978, o torneio é realizado no USTA Billie Jean King National Tennis Center, um dos maiores e mais modernos complexos esportivos do mundo. O local abriga diversas quadras, sendo as principais:

Arthur Ashe Stadium – A maior quadra de tênis do mundo, com capacidade para 23.771 espectadores e um teto retrátil desde 2016.

A maior quadra de tênis do mundo, com capacidade para 23.771 espectadores e um teto retrátil desde 2016. Louis Armstrong Stadium – Reformado em 2018, comporta 14.061 pessoas e também possui teto retrátil.

Reformado em 2018, comporta 14.061 pessoas e também possui teto retrátil. Grandstand – Quadra secundária com capacidade para 8.125 torcedores.

Quadra secundária com capacidade para 8.125 torcedores. Court 17 – Conhecida como "The Pit", tem assentos para 2.800 fãs e proporciona um ambiente mais intimista.

As quadras do US Open são cobertas com a superfície dura Laykold, introduzida em 2020, que proporciona velocidade média e favorece tenistas agressivos.

Bebida Watermelon Slice (Foto: Divulgação/ IHG Hotels & Resorts)

Curiosidades

Primeiro Grand Slam a adotar o tiebreak: Desde 1970, o US Open foi o primeiro dos quatro Slams a implementar o tiebreak nos sets decisivos. Em 2022, passou a adotar o super tiebreak (10 pontos) no set final, igualando-se aos outros três Grand Slams. Primeiro Grand Slam a pagar prêmios iguais para homens e mulheres: Em 1973, Billie Jean King foi uma das vozes que lutou pela equidade nos prêmios, tornando o US Open pioneiro nesse quesito. Primeiro Grand Slam com partidas noturnas: Desde 1975, o torneio promove jogos sob holofotes, proporcionando partidas épicas em sessões noturnas. Primeiro Grand Slam com revisão eletrônica de pontos: Em 2006, o US Open foi o primeiro a adotar o sistema de desafio eletrônico Hawk-Eye. Em 2021, eliminou os juízes de linha e adotou exclusivamente o Hawk-Eye Live. Campeões lendários: O recordista de títulos masculinos na Era Aberta é Jimmy Connors, Pete Sampras e Roger Federer, com 5 títulos cada. No feminino, Serena Williams e Chris Evert são as maiores campeãs da Era Aberta, com 6 títulos. Final mais rápida da história: Em 1989, Steffi Graf venceu Martina Navratilova em 34 minutos, estabelecendo a final de Slam mais curta da Era Aberta.

Quais são as categorias disputadas?

O torneio conta com cinco eventos principais:

Simples Masculino (128 jogadores)

Simples Feminino (128 jogadoras)

Duplas Masculinas (64 equipes)

Duplas Femininas (64 equipes)

Duplas Mistas (32 equipes)

Além disso, há competições para jovens, veteranos e tenistas em cadeira de rodas, tornando o evento acessível a diversos públicos e promovendo o esporte de maneira inclusiva.

Premiação do US Open 2025

O US Open 2024 distribuiu um recorde de US$ 65 milhões em prêmios, tornando-se o torneio de tênis com maior premiação da história. Para 2025, espera-se um valor ainda maior.