Zawiercie e Osaka brigam por vaga na final do Mundial de Clubes de vôlei: horário e onde assistir
Partida acontece neste sábado (20)
Neste sábado (20), Zawierce, da Polônia, e Osaka, do Japão, se enfrentam em partida válida pela semifinal do Mundial de Clubes Masculino de vôlei. O duelo acontece no Ginásio Mangueirinho, em Belém (PA), às 15h (de Brasília). A partida tem transmissão da CazéTV (Youtube) e da VBTV (streaming).
O time polonês se classificou para a semifinal na primeira posição do Grupo A, com três vitórias em três partidas. Já o Campinas avançou como segundo colocado do Grupo B, com sete pontos somados. A outra vaga na final será decidida entre Campinas, do Brasil, e Perugia, da Itália.
Classificação final da fase de grupos
GRUPO A
- Zawierce (POL) - 8 pontos
- Campinas (BRA) - 4 pontos
- Praia Clube (BRA) - 3 pontos
- Al-Rayyan (CAT) - 3 pontos
GRUPO B
- Perugia (ITA) - 8 pontos
- Osaka Bluteon (JAP) - 7 pontos
- Cruzeiro (BRA) - 3 pontos
- Asswehly (LIB) - 0 pontos
Campanhas das equipes no Mundial de Clubes masculino de vôlei
- Campinas 2 x 3 Zawiercie (19/25, 27/25, 19/25, 25/20 e 14/16)
- Al-Rayyan 0 x 3 Zawiercie (20/25, 19/25 e 14/25)
- Praia Clube 0 x 3 Zawiercie (19/25, 9/25 e 14/25)
- Cruzeiro 0 x 3 Osaka (12/25,18/25 e 14/25)
- Perugia 3x2 Osaka (23/25, 25/16, 25/22, 23/25 e 23/21)
- Asswehly 0 x 3 Osaka (22/25, 23/25 e 21/25)
✅ Ficha Técnica
Zawierce x Osaka - Semifinal Mundial de Clubes masculino de vôlei
📆 Data e hora: sábado, 20 de dezembro, às 15h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio Mangueirinho, em Belém, no Pará
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)
