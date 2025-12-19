menu hamburguer
Zawiercie e Osaka brigam por vaga na final do Mundial de Clubes de vôlei: horário e onde assistir

Partida acontece neste sábado (20)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 19/12/2025
18:16
Jogadores do Osaka comemoram ponto na vitória sobre o Cruzeiro (Divulgação)
imagem cameraJogadores do Osaka comemoram ponto na vitória sobre o Cruzeiro (Foto: Volleyball World)
Neste sábado (20), Zawierce, da Polônia, e Osaka, do Japão, se enfrentam em partida válida pela semifinal do Mundial de Clubes Masculino de vôlei. O duelo acontece no Ginásio Mangueirinho, em Belém (PA), às 15h (de Brasília). A partida tem transmissão da CazéTV (Youtube) e da VBTV (streaming).

O time polonês se classificou para a semifinal na primeira posição do Grupo A, com três vitórias em três partidas. Já o Campinas avançou como segundo colocado do Grupo B, com sete pontos somados. A outra vaga na final será decidida entre Campinas, do Brasil, e Perugia, da Itália.

Classificação final da fase de grupos

GRUPO A

    1.
  1. Zawierce (POL) - 8 pontos
    2.
  2. Campinas (BRA) - 4 pontos
    3.
  3. Praia Clube (BRA) - 3 pontos
    4.
  4. Al-Rayyan (CAT) - 3 pontos

GRUPO B

    1.
  1. Perugia (ITA) - 8 pontos
    2.
  2. Osaka Bluteon (JAP) - 7 pontos
    3.
  3. Cruzeiro (BRA) - 3 pontos
    4.
  4. Asswehly (LIB) - 0 pontos

Campanhas das equipes no Mundial de Clubes masculino de vôlei

  • Campinas 2 x 3 Zawiercie (19/25, 27/25, 19/25, 25/20 e 14/16)
  • Al-Rayyan 0 x 3 Zawiercie (20/25, 19/25 e 14/25)
  • Praia Clube 0 x 3 Zawiercie (19/25, 9/25 e 14/25)
  • Cruzeiro 0 x 3 Osaka (12/25,18/25 e 14/25)
  • Perugia 3x2 Osaka (23/25, 25/16, 25/22, 23/25 e 23/21)
  • Asswehly 0 x 3 Osaka (22/25, 23/25 e 21/25)
Jogadores do Osaka comemoram ponto na vitória sobre o Cruzeiro (Divulgação)
Jogadores do Osaka comemoram ponto na vitória sobre o Cruzeiro (Foto: Volleyball World)

✅ Ficha Técnica

Zawierce x Osaka - Semifinal Mundial de Clubes masculino de vôlei
📆 Data e hora: sábado, 20 de dezembro, às 15h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio Mangueirinho, em Belém, no Pará
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)

