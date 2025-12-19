menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Flamengo x Grêmio feminino sub-20: onde assistir e escalações para final da Copinha Feminina

Meninas da Gávea buscam bicampeonato, enquanto Mosqueteiras o primeiro título

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 19/12/2025
21:45
Flamengo e Grêmio se enfrentam pela Copinha Feminina.
imagem cameraFlamengo e Grêmio se enfrentam pela Copinha Feminina.
  • Matéria
  • Mais Notícias

Flamengo e Grêmio entram em campo no próximo sábado (20), às 18h (horário de Brasília), para a grande final da Copinha Feminina 2025. A decisão será disputada na Arena Pacaembu, em São Paulo (SP), e coloca frente a frente as duas melhores campanhas da competição.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

O confronto reúne o Grêmio, tradicional clube formador do Sul do Brasil, e o Flamengo, que vem se consolidando como uma das principais forças das categorias de base do futebol feminino nacional.

Nas semifinais, o Imortal garantiu a vaga ao eliminar o Santos nos pênaltis, enquanto as Meninas da Gávea venceram o Internacional por 2 a 1, de virada.

continua após a publicidade

Os ingressos são gratuitos, mas precisam ser retirados antecipadamente pelo site fpf.soudaliga.com.br. Para garantir a entrada, é necessário que o torcedor esteja previamente cadastrado na plataforma da Federação Paulista de Futebol.

➡️ Venda de Isa Haas ao América-MEX renderá quase R$ 100 mil ao Internacional

ARBITRAGEM DA FINAL

  • Árbitra: Daiane Muniz
  • Assistentes: Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa
  • Quarta árbitra: Jessica Aparecida Milani
  • Quinta árbitra: Juliana Vicentin Esteves
  • VAR: Adriano de Assis Miranda
  • AVARs: Amanda Matias Masseira e Adeli Mara Monteiro
  • Observador VAR: Luiz Vanderlei Martinucho
  • Operação de replay: Guilherme das Dores

FICHA TÉCNICA – FLAMENGO x GRÊMIO

Final da Copinha Feminina 2025

  • Data: sábado, 20 de dezembro
  • Horário: 18h (horário de Brasília)
  • Local: Arena Pacaembu, São Paulo (SP)
  • Onde assistir:

ESCALAÇÕES

FLAMENGO: Condorelli; Bruna, Sofia, Duda Mattos e Isabela Nunes; Cerqueira, Emilly e Anna Luiza; Kaylane Vieira, Ana Papel e Brendha. Técnico: Filipe Torres.

continua após a publicidade

GRÊMIO: Josi; Allyne, Maria Antônia, Carol Quaresma e Ana Vidal; Adri Aldanda, Gisele e Julia Martins; Maria, Rayssa e Luana Falconeri. Técnico: Marcelo Mostadeiro.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias