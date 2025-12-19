Flamengo x Grêmio feminino sub-20: onde assistir e escalações para final da Copinha Feminina
Meninas da Gávea buscam bicampeonato, enquanto Mosqueteiras o primeiro título
Flamengo e Grêmio entram em campo no próximo sábado (20), às 18h (horário de Brasília), para a grande final da Copinha Feminina 2025. A decisão será disputada na Arena Pacaembu, em São Paulo (SP), e coloca frente a frente as duas melhores campanhas da competição.
O confronto reúne o Grêmio, tradicional clube formador do Sul do Brasil, e o Flamengo, que vem se consolidando como uma das principais forças das categorias de base do futebol feminino nacional.
Nas semifinais, o Imortal garantiu a vaga ao eliminar o Santos nos pênaltis, enquanto as Meninas da Gávea venceram o Internacional por 2 a 1, de virada.
Os ingressos são gratuitos, mas precisam ser retirados antecipadamente pelo site fpf.soudaliga.com.br. Para garantir a entrada, é necessário que o torcedor esteja previamente cadastrado na plataforma da Federação Paulista de Futebol.
➡️ Venda de Isa Haas ao América-MEX renderá quase R$ 100 mil ao Internacional
ARBITRAGEM DA FINAL
- Árbitra: Daiane Muniz
- Assistentes: Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa
- Quarta árbitra: Jessica Aparecida Milani
- Quinta árbitra: Juliana Vicentin Esteves
- VAR: Adriano de Assis Miranda
- AVARs: Amanda Matias Masseira e Adeli Mara Monteiro
- Observador VAR: Luiz Vanderlei Martinucho
- Operação de replay: Guilherme das Dores
FICHA TÉCNICA – FLAMENGO x GRÊMIO
Final da Copinha Feminina 2025
- Data: sábado, 20 de dezembro
- Horário: 18h (horário de Brasília)
- Local: Arena Pacaembu, São Paulo (SP)
- Onde assistir:
⚽ ESCALAÇÕES
FLAMENGO: Condorelli; Bruna, Sofia, Duda Mattos e Isabela Nunes; Cerqueira, Emilly e Anna Luiza; Kaylane Vieira, Ana Papel e Brendha. Técnico: Filipe Torres.
GRÊMIO: Josi; Allyne, Maria Antônia, Carol Quaresma e Ana Vidal; Adri Aldanda, Gisele e Julia Martins; Maria, Rayssa e Luana Falconeri. Técnico: Marcelo Mostadeiro.
