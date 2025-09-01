Aos 24 anos, Iga Swiatek se tornou, nesta segunda-feira, a mais jovem desde 2005 a alcançar as quartas de final de todos os quatro Grand Slams da temporada. Em busca do segundo título do US Open, a polonesa despachou a russa Ekaterina Alexandrova, por 6/3 e 6/1, e aguarda, agora, a vencedora do jogo entre Bia Haddad e a americana Amanda Anisimova, também nesta segunda-feira.



Há 20 anos, a russa Maria Sharapova, então com 18, chegou às quartas de final de todos os Majors.

Campeã em 2022, seu melhor resultado até aqui em Nova York, Swiatek busca mais uma conquista. Em 2025, a polonesa foi campeã de Wimbledon e do WTA 1000 de Cincinnati. Na final de Londres, aliás, a ex-líder do ranking aplicou um impiedoso duplo 6/0 pra cima de Anisimova.

Swiatek também coleciona uma vitória marcante diante de Bia Haddad: na semifinal de Roland Garros de 2023, no melhor resultado da brasileira em Slams na carreira.

Bia Haddad vem da maior vitória no ano

No sábado, contra a grega Maria Sakkari, a número 1 do Brasil conquistou a vitória mais elástica na temporada: 6/1 e 6/2.



- Estou feliz com o trabalho, fui constante, principalmente com a concentração. A gente jogou algumas vezes, se conhece bastante, a Sakkari é uma lutadora - disse a brasileira, em entrevista à ESPN.



Bia começou a partida confirmando o saque. Sem quebras, a brasileira fez 2/1. Comandando os pontos do fundo de quadra, a número 1 do Brasil aproveitou o primeiro break do jogo e fez 3/1. Não satisfeita, a paulistana repetiu a dose dois games depois. Sakkari ainda teve dois breaks no último game, salvos pela brasileira, que fechou com facilidade a parcial.

A tenista grega começou o segundo set confirmando o serviço. Mas, no quinto game, Bia Haddad, que seguia bastante confiante e dominando os pontos, voltou a quebrar o saque da adversária. Na sequência, confirmou o saque e abriu 4/2. E o que aconteceu no game seguinte? Outra quebra a favor da brasileira. Bia Haddad sacou para o jogo em seguida e salvou dois breaks, antes de concretizar a terceira vitória em Nova York só nesta semana. O ponto final foi um erro não-forçado da grega.



Com a vitória de quinta-feira, sobre a suíça Viktorija Golubic (72ª), por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, a paulistana já iguala sua melhor campanha em Grand Slams na temporada. Em janeiro, no Aberto da Austrália, a número 1 do Brasil alcançou a terceira rodada. Já em Roland Garros a paulistana caiu na estreia e, em Wimbledon, na segunda rodada.



Ano passado, Bia Haddad só parou nas quartas de final, vencendo a armena Elina Avanesyan, a espanhola Sara Sorribes Tormo, a russa Anna Kalinskaya e a dinamarquesa Caroline Wozniacki (vídeo abaixo).