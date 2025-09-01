US Open: tenista é eliminada, mas multiplica alcance na mídia

Uma tenista estadunidense chamou a atenção no US Open, apesar de ter sido eliminada. A atleta da casa Taylor Townsend, de 29 anos, começou o torneio fora até do top-100 do ranking da WTA e com um 115 mil seguidores no Instagram. Mas o desempenho em quadra, chegando às oitavas de final, e a repercussão dos feitos e polêmicas fizeram com que ela se tornasse mais popular rapidamente: o número de pessoas seguindo a americana multiplicou. Quase triplicou.

Tudo começou quando Townsend venceu a letã Jelena Ostapenko, na segunda rodada, na última quarta-feira. Ainda na rede, após o jogo, a europeia teceu duras críticas ao comportamento da adversária. Acusação, por exemplo, de "não ter classe, nem educação" porque teriam acontecido duas situações durante a partida contrárias a uma teórica ética dos tenistas.

Só que a torcida de Nova York vaiou a visitante e apoiou a tenista da casa. E, na internet, foram 64 mil seguidores conquistados em 24 horas, de acordo com o site Sportico. E na rodada seguinte, nova vitória - desta vez sobre a russa Mirra Andreeva. Feito que rendeu mais 35 mil seguidores nas 24 horas seguintes.

Townsend foi eliminada no último domingo, pela tcheca Barbora Krejčíková por 2 sets a 1, nas oitavas de final. Mas o US Open 2025 foi uma vitória para a estadunidense. Nesta segunda-feira de tarde, ela já tem, para além das premiações em dinheiro, um total de 309 mil seguidores no Instagram. Para se ter ideia, a brasileira Beatriz Haddad Maia, estável no top-30 do ranking, tem 458 mil seguidores.

- Esta é a primeira vez que algumas pessoas interagem e descobrem quem é Taylor Townsend, certo? Recebi muito carinho e apoio pessoal de fãs e pessoas que estão realmente me apoiando e curtindo comigo - celebrou a estadunidense.

Linha própria

No US Open 2025, Townsend usou sua própria linha de roupas. O último patrocínio de vestuário que ela teve foi a Nike, de contrato encerrado em 2017.