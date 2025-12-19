Wolves e Brentford se enfrentam neste sábado (20), às 12h (de Brasília), pela 17ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

O Brentford atravessa uma fase de baixa. São quatro partidas sem vitória, com três derrotas e um empate, sendo o último compromisso um revés de 2 a 0 para o Manchester City na Copa da Liga Inglesa. Atualmente na 15ª colocação da tabela, a equipe vê uma oportunidade de dar uma resposta positiva ao seu torcedor.

O Wolverhampton, por outro lado, é o lanterna do Campeonato Inglês e com uma das piores campanhas na primeira divisão do país. Em 15 jogos, os Lobos ainda não venceram nenhum jogo, com apenas dois empates e 14 derrotas ao todo na competição.

Tudo sobre o jogo entre Wolves e Brentford (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Wolverhampton 🆚 Brentford

17ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: sábado, 20 de dezembro, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Matt Donohue

🚩 Assistentes: Constantine Hatzidakis, Steven Meredith e Andrew Kitchen (quarto árbitro)

📺 VAR: Neil Davies (VAR1) e Lee Betts (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Wolverhampton (Técnico: Rob Edwards)

Johnstone; Doherty, Bueno e Toti Gomes; Tchatchoua, João Gomes, André, Krejci e David Wolfe; Larsen e Hwang Hee-Chan.

Brentford (Técnico: Keith Andrews)

Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg e Hickey; Henderson e Janelt; Schade, Jensen e Lewis-Potter; Igor Thiago.

