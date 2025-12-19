Wolves x Brentford: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 17ª rodada
Wolves e Brentford se enfrentam neste sábado (20), às 12h (de Brasília), pela 17ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Brentford atravessa uma fase de baixa. São quatro partidas sem vitória, com três derrotas e um empate, sendo o último compromisso um revés de 2 a 0 para o Manchester City na Copa da Liga Inglesa. Atualmente na 15ª colocação da tabela, a equipe vê uma oportunidade de dar uma resposta positiva ao seu torcedor.
O Wolverhampton, por outro lado, é o lanterna do Campeonato Inglês e com uma das piores campanhas na primeira divisão do país. Em 15 jogos, os Lobos ainda não venceram nenhum jogo, com apenas dois empates e 14 derrotas ao todo na competição.
Tudo sobre o jogo entre Wolves e Brentford (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Wolverhampton 🆚 Brentford
17ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 20 de dezembro, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Matt Donohue
🚩 Assistentes: Constantine Hatzidakis, Steven Meredith e Andrew Kitchen (quarto árbitro)
📺 VAR: Neil Davies (VAR1) e Lee Betts (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Wolverhampton (Técnico: Rob Edwards)
Johnstone; Doherty, Bueno e Toti Gomes; Tchatchoua, João Gomes, André, Krejci e David Wolfe; Larsen e Hwang Hee-Chan.
Brentford (Técnico: Keith Andrews)
Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg e Hickey; Henderson e Janelt; Schade, Jensen e Lewis-Potter; Igor Thiago.
