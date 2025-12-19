Manchester City x West Ham: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 17ª rodada
Manchester City e West Ham se enfrentam neste sábado (20), às 12h (de Brasília), pela 17ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Etihad Stadium, em Manchester (ING), com transmissão ao vivo do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Manchester City chega ao confronto em segundo lugar na Premier League, com 34 pontos, dois a menos que o líder Arsenal, e vive momento positivo na temporada. A equipe confirmou vaga na semifinal da Copa da Liga ao vencer o Brentford nas quartas de final e tenta manter a sequência para seguir na disputa pela liderança. Para a partida em casa, Pep Guardiola deve escalar força máxima, com a única ausência de Doku, lesionado.
O West Ham enfrenta cenário oposto, ocupando a 18ª colocação com 13 pontos e lutando contra o rebaixamento. A equipe vem de derrota por 3 a 2 para o Aston Villa, após abrir o placar e sofrer a virada, resultado que expôs novamente fragilidades defensivas. Para o duelo fora de casa, Nuno Espírito Santo não contará com Wan-Bissaka e Malick Diouf, ambos ausentes por convocação para a Copa Africana de Nações.
Tudo sobre o jogo entre Manchester City e West Ham (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester City 🆚 West Ham
17ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 20 de dezembro, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Paul Tierney
🚩 Assistentes: Richard West, Marc Perry e Lewis Smith (quarto árbitro)
📺 VAR: Alex Chilowicz (VAR1) e Dan Robathan (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e O'Reilly; Nico González; Bernado Silva, Rayan Cherki, Phil Foden e Savinho (Tijani Reijnders); Haaland.
West Ham (Técnico: Nuno Espírito Santo)
Areola; Walker-Peters, Jean-Clair Todibo, Mavropanos e Oliver Scarles; Freddie Potts, Soungoutou Mangassa, Mateus Fernandes e Lucas Paquetá; Jarrod Bowen e Summerville.
