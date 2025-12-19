menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Manchester City x West Ham: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 17ª rodada

Avatar
Lance!
Manchester (ING)
Dia 19/12/2025
12:10
Manchester City x West Ham: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraManchester City x West Ham: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Manchester City e West Ham se enfrentam neste sábado (20), às 12h (de Brasília), pela 17ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Etihad Stadium, em Manchester (ING), com transmissão ao vivo do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Manchester City-escudo-onde-assistir
MCI
West Ham-escudo-onde-assistir
WES
17ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 20 de dezembro, às 12h (de Brasília)
Local
Etihad Stadium, em Manchester (ING)
Árbitro
Paul Tierney
Assistentes
Richard West, Marc Perry e Lewis Smith (quarto árbitro)
Var
Alex Chilowicz (VAR1) e Dan Robathan (AVAR)
Onde assistir

O Manchester City chega ao confronto em segundo lugar na Premier League, com 34 pontos, dois a menos que o líder Arsenal, e vive momento positivo na temporada. A equipe confirmou vaga na semifinal da Copa da Liga ao vencer o Brentford nas quartas de final e tenta manter a sequência para seguir na disputa pela liderança. Para a partida em casa, Pep Guardiola deve escalar força máxima, com a única ausência de Doku, lesionado.

continua após a publicidade

O West Ham enfrenta cenário oposto, ocupando a 18ª colocação com 13 pontos e lutando contra o rebaixamento. A equipe vem de derrota por 3 a 2 para o Aston Villa, após abrir o placar e sofrer a virada, resultado que expôs novamente fragilidades defensivas. Para o duelo fora de casa, Nuno Espírito Santo não contará com Wan-Bissaka e Malick Diouf, ambos ausentes por convocação para a Copa Africana de Nações.

Tudo sobre o jogo entre Manchester City e West Ham (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Manchester City 🆚 West Ham
17ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 20 de dezembro, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Paul Tierney
🚩 Assistentes: Richard West, Marc Perry e Lewis Smith (quarto árbitro)
📺 VAR: Alex Chilowicz (VAR1) e Dan Robathan (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e O'Reilly; Nico González; Bernado Silva, Rayan Cherki, Phil Foden e Savinho (Tijani Reijnders); Haaland.

West Ham (Técnico: Nuno Espírito Santo)
Areola; Walker-Peters, Jean-Clair Todibo, Mavropanos e Oliver Scarles; Freddie Potts, Soungoutou Mangassa, Mateus Fernandes e Lucas Paquetá; Jarrod Bowen e Summerville.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Erling Haaland comemora gol marcado pelo Manchester City contra o Crystal Palace na Premier League (Foto: Glyn KIRK / AFP)
Erling Haaland comemora gol marcado pelo Manchester City contra o Crystal Palace na Premier League (Foto: Glyn KIRK / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias