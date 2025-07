Iga Swiatek faz placar histórico e leva título inédito de Wimbledon

A polonesa Iga Swiatek conquistou seu primeiro título de Wimbledon neste sábado (12), em jogo atípico para uma decisão de Grand Slam. Diante da norte-americana Amanda Anisimova, a ex-número 1 do ranking venceu com um duplo 6-0, se tornando a segunda jogadora da Era Aberta a aplicar este placar em uma final de Grand Slam. A última vez que isso aconteceu foi em 1988, em Roland Garros.

Sob o olhar da Princesa de Gales, Kate Middleton, e da lenda do tênis Billie Jean King, a atuação apática de Amanda Anisimova em uma final de Grand Slam chamou a atenção. Após campanha de destaque na grama britânica, desbancando ninguém menos que a líder Aryna Sabalenka na semifinal, a norte-americana não esboçou reação na decisão, sem vencer um game sequer.

Como foi o jogo

Ex-número 1 do mundo, Iga Swiatek já começou com agressividade na devolução e quebrou o serviço de Anisimova no primeiro game, abrindo vantagem ao confirmar o saque na sequência. Com pouca confiança no início da partida, a norte-americana cometia muitos erros e sofreu mais duas quebras no primeiro set. A polonesa crescia cada vez mais e aplicou um pneu em apenas 25 minutos no primeiro set, sendo que Anisimova conseguiu apenas nove pontos na parcial.

O que mais chamava a atenção era a apatia de Anisimova em quadra, que mal esboçava reações, seja quando pontuava ou cometia erros. A norte-americana até se soltou mais de volta para o segundo set, mas o cenário da primeira parcial se repetiu e ela sofreu mais uma quebra de serviço logo no primeiro game.

Do outro lado da quadra, Iga Swiatek mostrava tranquilidade, com bastante espaço para impor seu estilo de jogo. A polonesa abriu 3 a 0 no segundo set, enquanto a norte-americana seguia sem vencer um game sequer em toda a partida. Sem dificuldades, Iga conseguiu chegar aos 5 a 0 para sacar pelo título.

Amanda Anisimova não se encontrou em quadra na final (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

A campanha de Swiatek até a final

1ª rodada: 7/5 e 6/1contra Polina Kudermetova

2ª rodada: 5/7, 6/2 e 6/1 contra Caty McNally

3ª rodada: 6/2 e 6/3 contra Danielle Collins

Oitavas: 6/4 e 6/1 contra Clara Tauson

Quartas: 6/2 e 7/5 contra Liudmilla Samsonova

Semifinal: 6/2 e 6/0 contra Belinda Bencic