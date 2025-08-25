Longe das quadras desde a eliminação na semifinal de Wimbledon, Novak Djokovic retornou à ativa com vitória na estreia do US Open, na noite deste domingo. O sérvio venceu o norte-americano Learner Tien por 3 sets a 0 (parciais de 6/1, 7/6 (7-3) e 6/2), e o placar não só garantiu a classificação à próxima rodada como também aumentou marcas em Grand Slams.

O tenista segue invicto em estreias no US Open, agora com 19 vitórias em 19 participações no torneio. Em toda sua carreira, Djokovic soma apenas duas derrotas em primeiras rodadas, sendo as duas no Australian Open em 2005 e 2006. Ao todo, ele soma 75 vitórias em Grand Slams.

Além disso, o tetracampeão do US Open tem uma interessante marca contra jogadores norte-americanos. Ao derrotar Learner Tien, o sérvio chegou ao 19º triunfo sobre tenistas do em Grand Slams. A última vez que Djoko perdeu para um atleta dos Estados Unidos foi em 2016, na terceira rodada de Wimbledon.

No geral, o saldo é positivo. O ex-número 1 tem 39 vitórias e apenas três derrotas para norte-americanos nos quatro principais torneios do calendário.

Djokovic tem recorde para quebrar no US Open

O sérvio está a sete vitórias do recorde de jogador com mais vitórias no US Open. Atualmente, a marca pertence ao norte-americano Jimmy Connors, que soma 98 triunfos. Nos demais Grand Slams, Djokovic também faz história. São 99 triunfos no Australian Open, 101 em Roland Garros e outras 102 em Wimbledon. Além disso, ele é o recordista da história do tênis nos principais torneios do ranking da ATP, com 393 vitórias na carreira.

Como foi o jogo?

Embora o placar tenha sido 3 sets a 0, a partida não foi tranquila para Djokovic. Logo no segundo game, o sérvio levou uma advertência por tempo. Ele demonstrou certo incômodo físico, incluindo bolhas no pé, e pediu atendimento na virada para o terceiro set.

Ciente da condição física do adversário, Tien tentou alongar os pontos, enquanto Djokovic buscava encurtar. No set inicial, por exemplo, o ex-número 1 perdeu apenas seis os 23 pontos disputados em seu serviço. Ele também aproveitou as oportunidades que teve e conquistou duas quebras para fazer 1 a 0 no jogo.

No entanto, no segundo set a partida ficou mais equilibrada, sendo decidiva no tie-break. Ele desperdiçou mais chances, enquanto Tien sentiu o sabor do jogo, impondo-se mais. Ao todo, o sérvio deixou escapar três breaks e precisou salvar outros quatro.

No último - e decisivo - set, Djokovic mostrou o porquê é um dos maiores tenistas da história. O sérvio mostrou frieza e voltou a controlar o jogo, fazendo duas quebras e abrindo uma vantagem importante. Ao fim, ele desperdiçou um match-point com dupla falta e teve seu serviço quebrado por Tien. Porém voltou a superar o saque do norte-americano e sacramentou a vitória.

Próxima rodada do US Open

Após eliminar Learner Tien na estreia, Djokovic terá pela frente Zachary Svajda, de 22 anos e número 145 do mundo, mais um jogador da casa e que veio do qualifier. O tenista, que fez sua estreia na chave principal contra o húngaro Zsombor Piros e venceu por 3 sets a 0 (parciais de 6/4, 6/2 e 7/5), tem apenas duas vitórias em seis jogos de Grand Slam na carreira, ambas em Nova York. Ele nunca enfrentou Djokovic no circuito.