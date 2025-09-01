João Fonseca conquista melhor ranking da carreira no tênis
Brasileiro não corre risco de perder posição
Após estrear no US Open, João Fonseca garantiu a sua melhor posição no ranking da Associação de Tênis Profissional (ATP). O tenista foi eliminado pelo tcheco Tomas Machac na segunda rodada, mas garantiu 50 pontos no ranking a ser atualizado no próximo dia 8. Com a eliminação de atletas de risco do US Open, o brasileiro avança e assegura a sua melhor posição da carreira.
Lance! Biz
Mais Esportes
Anteriormente na 45ª posição, João Fonseca avançou três posições e passará a ser o 42º na próxima atualização (que sairá no dia 8 de setembro). Ele deixa para trás Jaume Munar, Camilo Ugo Carabelli e Miomir Kecmanovic, somando 1.129 pontos. Considerando atletas brasileiros, este é o nono melhor ranking do país na ATP. O melhor é o primeiro lugar conquistado por Gustavo "Guga" Kuerten.
|1
|Carlos Alcaraz
|22.3
|9940
2
Jannik Sinner
24
9680
3
Alexander Zverev
28.3
5930
4
Taylor Fritz
27.8
4675
5
Novak Djokovic
38.2
4430
6
Ben Shelton
22.8
4280
7
Jack Draper
23.6
3690
8
Alex de Minaur
26.5
3545
9
Lorenzo Musetti
23.4
3305
10
Karen Khachanov
29.2
3280
11
Holger Rune
22.3
3090
12
Casper Ruud
26.6
2755
13
Andrey Rublev
27.8
2610
14
Tommy Paul
28.2
2510
15
Jiří Lehečka
23.8
2415
16
Jakub Menšík
20
2380
17
Daniil Medvedev
29.5
2370
18
Félix Auger-Aliassime
25
2355
19
Alexander Bublik
28.2
2245
20
Alejandro Davidovich Fokina
26.2
2225
21
Francisco Cerúndolo
27
2135
22
Tomáš Macháč
24.8
2110
23
Arthur Fils
21.2
2070
24
Ugo Humbert
27.1
2045
25
Flavio Cobolli
23.3
2040
26
Denis Shapovalov
26.3
1838
27
Stefanos Tsitsipas
27
1830
28
Grigor Dimitrov
34.2
1645
29
Frances Tiafoe
27.6
1640
30
Tallon Griekspoor
29.1
1565
31
Alex Michelsen
21
1485
32
Luciano Darderi
23.5
1469
33
Brandon Nakashima
24
1420
34
Cameron Norrie
30
1397
35
Gabriel Diallo
23.9
1308
36
Giovanni Mpetshi Perricard
22.1
1275
37
Jaume Munar
28.3
1253
38
Alexandre Müller
28.5
1168
39
Corentin Moutet
26.3
1146
40
Alexei Popyrin
26
1140
41
Sebastián Báez
24.6
1135
42
João Fonseca
19
1129
43
Camilo Ugo Carabelli
26.2
1123
44
Lorenzo Sonego
30.3
1090
45
Zizou Bergs
26.2
1089
