menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

João Fonseca conquista melhor ranking da carreira no tênis

Brasileiro não corre risco de perder posição

João Fonseca na derrota para o tcheco Tomas Machac no US Open (FOto: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
imagem cameraJoão Fonseca na derrota para o tcheco Tomas Machac no US Open (FOto: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 01/09/2025
16:57
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após estrear no US Open, João Fonseca garantiu a sua melhor posição no ranking da Associação de Tênis Profissional (ATP). O tenista foi eliminado pelo tcheco Tomas Machac na segunda rodada, mas garantiu 50 pontos no ranking a ser atualizado no próximo dia 8. Com a eliminação de atletas de risco do US Open, o brasileiro avança e assegura a sua melhor posição da carreira.

continua após a publicidade

Relacionadas

Anteriormente na 45ª posição, João Fonseca avançou três posições e passará a ser o 42º na próxima atualização (que sairá no dia 8 de setembro). Ele deixa para trás Jaume Munar, Camilo Ugo Carabelli e Miomir Kecmanovic, somando 1.129 pontos. Considerando atletas brasileiros, este é o nono melhor ranking do país na ATP. O melhor é o primeiro lugar conquistado por Gustavo "Guga" Kuerten.

João Fonseca saca na derrota para o tcheco Tomas Machac no US Open (FOto: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
João Fonseca saca na derrota para o tcheco Tomas Machac no US Open (FOto: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Confira o ranking do tênis de mesa não oficial atualizado às 16h40 desta segunda-feira (1º)

1Carlos Alcaraz22.39940

2

Jannik Sinner

24

9680

3

Alexander Zverev

28.3

5930

4

Taylor Fritz

27.8

4675

5

Novak Djokovic

38.2

4430

6

Ben Shelton

22.8

4280

7

Jack Draper

23.6

3690

8

Alex de Minaur

26.5

3545

9

Lorenzo Musetti

23.4

3305

10

Karen Khachanov

29.2

3280

11

Holger Rune

22.3

3090

12

Casper Ruud

26.6

2755

13

Andrey Rublev

27.8

2610

14

Tommy Paul

28.2

2510

15

Jiří Lehečka

23.8

2415

16

Jakub Menšík

20

2380

17

Daniil Medvedev

29.5

2370

18

Félix Auger-Aliassime

25

2355

19

Alexander Bublik

28.2

2245

20

Alejandro Davidovich Fokina

26.2

2225

21

Francisco Cerúndolo

27

2135

22

Tomáš Macháč

24.8

2110

23

Arthur Fils

21.2

2070

24

Ugo Humbert

27.1

2045

25

Flavio Cobolli

23.3

2040

26

Denis Shapovalov

26.3

1838

27

Stefanos Tsitsipas

27

1830

28

Grigor Dimitrov

34.2

1645

29

Frances Tiafoe

27.6

1640

30

Tallon Griekspoor

29.1

1565

31

Alex Michelsen

21

1485

32

Luciano Darderi

23.5

1469

33

Brandon Nakashima

24

1420

34

Cameron Norrie

30

1397

35

Gabriel Diallo

23.9

1308

36

Giovanni Mpetshi Perricard

22.1

1275

37

Jaume Munar

28.3

1253

38

Alexandre Müller

28.5

1168

39

Corentin Moutet

26.3

1146

40

Alexei Popyrin

26

1140

41

Sebastián Báez

24.6

1135

42

João Fonseca

19

1129

43

Camilo Ugo Carabelli

26.2

1123

44

Lorenzo Sonego

30.3

1090

45

Zizou Bergs

26.2

1089

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias