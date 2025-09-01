João Fonseca conquista melhor ranking da carreira no tênis

Após estrear no US Open, João Fonseca garantiu a sua melhor posição no ranking da Associação de Tênis Profissional (ATP). O tenista foi eliminado pelo tcheco Tomas Machac na segunda rodada, mas garantiu 50 pontos no ranking a ser atualizado no próximo dia 8. Com a eliminação de atletas de risco do US Open, o brasileiro avança e assegura a sua melhor posição da carreira.

Anteriormente na 45ª posição, João Fonseca avançou três posições e passará a ser o 42º na próxima atualização (que sairá no dia 8 de setembro). Ele deixa para trás Jaume Munar, Camilo Ugo Carabelli e Miomir Kecmanovic, somando 1.129 pontos. Considerando atletas brasileiros, este é o nono melhor ranking do país na ATP. O melhor é o primeiro lugar conquistado por Gustavo "Guga" Kuerten.

João Fonseca saca na derrota para o tcheco Tomas Machac no US Open (FOto: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Confira o ranking do tênis de mesa não oficial atualizado às 16h40 desta segunda-feira (1º)

1 Carlos Alcaraz 22.3 9940 2 Jannik Sinner 24 9680 3 Alexander Zverev 28.3 5930 4 Taylor Fritz 27.8 4675 5 Novak Djokovic 38.2 4430 6 Ben Shelton 22.8 4280 7 Jack Draper 23.6 3690 8 Alex de Minaur 26.5 3545 9 Lorenzo Musetti 23.4 3305 10 Karen Khachanov 29.2 3280 11 Holger Rune 22.3 3090 12 Casper Ruud 26.6 2755 13 Andrey Rublev 27.8 2610 14 Tommy Paul 28.2 2510 15 Jiří Lehečka 23.8 2415 16 Jakub Menšík 20 2380 17 Daniil Medvedev 29.5 2370 18 Félix Auger-Aliassime 25 2355 19 Alexander Bublik 28.2 2245 20 Alejandro Davidovich Fokina 26.2 2225 21 Francisco Cerúndolo 27 2135 22 Tomáš Macháč 24.8 2110 23 Arthur Fils 21.2 2070 24 Ugo Humbert 27.1 2045 25 Flavio Cobolli 23.3 2040 26 Denis Shapovalov 26.3 1838 27 Stefanos Tsitsipas 27 1830 28 Grigor Dimitrov 34.2 1645 29 Frances Tiafoe 27.6 1640 30 Tallon Griekspoor 29.1 1565 31 Alex Michelsen 21 1485 32 Luciano Darderi 23.5 1469 33 Brandon Nakashima 24 1420 34 Cameron Norrie 30 1397 35 Gabriel Diallo 23.9 1308 36 Giovanni Mpetshi Perricard 22.1 1275 37 Jaume Munar 28.3 1253 38 Alexandre Müller 28.5 1168 39 Corentin Moutet 26.3 1146 40 Alexei Popyrin 26 1140 41 Sebastián Báez 24.6 1135 42 João Fonseca 19 1129 43 Camilo Ugo Carabelli 26.2 1123 44 Lorenzo Sonego 30.3 1090 45 Zizou Bergs 26.2 1089

