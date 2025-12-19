Juventus e Roma se enfrentam neste sábado (20), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no Juventus Stadium, em Turim (ITA), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo JUV ROM 16ª rodada Campeonato Italiano Data e Hora Sábado, 20 de dezembro, às 16h45 (Brasília) Local Juventus Stadium, em Turim (ITA) Árbitro - Assistentes - Var - Onde assistir

A Juventus entra em campo mostrando sinais claros de recuperação sob o comando de Luciano Spalletti, vindo de vitórias importantes sobre o Bologna (pela Serie A) e o Pafos (pela Champions League). Ocupando a 5ª posição, a Velha Senhora aposta na força do Juventus Stadium para encurtar a distância para os líderes: a equipe defende uma invencibilidade de 11 jogos em casa pelo campeonato e ostenta um domínio histórico impressionante contra a Roma em Turim, tendo vencido 11 dos últimos 14 duelos e mantido a defesa intacta (clean sheet) em 10 deles.

A Roma, atual 4ª colocada e quatro pontos à frente da rival, vê neste clássico uma oportunidade de ouro para saltar para a vice-liderança, aproveitando que os rivais diretos estão disputando a Supercopa da Itália. A equipe de Gian Piero Gasperini superou uma breve crise ofensiva (agravada pela falta de atacantes) ao vencer o Como na última rodada e se apoia em dois grandes trunfos: a defesa mais sólida do campeonato (apenas 8 gols sofridos) e um desempenho espetacular como visitante em 2025, somando 12 vitórias em 17 jogos fora de casa neste ano civil.

Tudo sobre o jogo entre Juventus x Roma pelo Campeonato Italiano (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Juventus x Roma

Campeonato Italiano

📆 Data e horário: sábado, 20 de dezembro, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)

👁️ Onde assistir: Disney+

🟨 Arbitragem: -

📺 VAR: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventus (Técnico: Luciano Spalletti):

Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David

Roma (Técnico: Gian Piero Gasperini):

Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Kone, Cristante, Rensch; Soule, Pellegrini; Ferguson

A Juventus entra em campo neste final de semana para enfrentar a Roma, pelo Campeonato Italiano (Foto: Piero CRUCIATTI / AFP)

