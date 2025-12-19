Neste sábado (20), o Campinas, único representante brasileiro que segue vivo no Mundial de Clubes masculino de vôlei, enfrenta o italiano Perugia em busca de uma vaga na final da competição. A partida acontece às 18h30 (de Brasília), no Ginásio Mangueirinho, em Belém (PA). O duelo tem transmissão da CazéTV (Youtube) e da VBTV (streaming).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Campinas perde para Al-Rayyan, mas segue vivo no Mundial de Clubes masculino de vôlei

O Campinas se classificou para a semifinal na segunda posição do Grupo A, com quatro pontos conquistados após uma vitória e uma derrota por 3 sets a 2. Assim, tem pela frente o invicto Perugia, que avançou como o primeiro colocado do Grupo B. A outra vaga na final será decidida entre Zawiercie, da Polônia, e Osaka, do Japão.

➡️ Com apenas um brasileiro, semifinais do Mundial do vôlei são definidas

Classificação final da fase de grupos

GRUPO A

1 . Zawierce (POL) - 8 pontos 2 . Campinas (BRA) - 4 pontos 3 . Praia Clube (BRA) - 3 pontos 4 . Al-Rayyan (CAT) - 3 pontos

GRUPO B

1 . Perugia (ITA) - 8 pontos 2 . Osaka Bluteon (JAP) - 7 pontos 3 . Cruzeiro (BRA) - 3 pontos 4 . Asswehly (LIB) - 0 pontos

Campinas x Al-Rayyan no Mundial de Clubes masculino de vôlei (Foto: Volleyball World)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Jogos do Campinas no Mundial de Clubes masculino de vôlei

Campinas 2 x 3 Zawiercie (19/25, 27/25, 19/25, 25/20 e 14/16)

(19/25, 27/25, 19/25, 25/20 e 14/16) Campinas 3 x 1 Praia Clube (25/22, 25/19, 22/25 e 25/23)

x 1 Praia Clube (25/22, 25/19, 22/25 e 25/23) Campinas 0 x 3 Al-Rayyan (18/25, 29/31 e 20/25)

✅ Ficha Técnica

Campinas x Perugia - Semifinal Mundial de Clubes masculino de vôlei

📆 Data e hora: sábado, 20 de dezembro, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Ginásio Mangueirinho, em Belém, no Pará

👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)