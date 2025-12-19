Campinas x Perugia na semi do Mundial de Clubes masculino de vôlei: horário e onde assistir
Times brigam por uma vaga na final neste sábado (20)
Neste sábado (20), o Campinas, único representante brasileiro que segue vivo no Mundial de Clubes masculino de vôlei, enfrenta o italiano Perugia em busca de uma vaga na final da competição. A partida acontece às 18h30 (de Brasília), no Ginásio Mangueirinho, em Belém (PA). O duelo tem transmissão da CazéTV (Youtube) e da VBTV (streaming).
O Campinas se classificou para a semifinal na segunda posição do Grupo A, com quatro pontos conquistados após uma vitória e uma derrota por 3 sets a 2. Assim, tem pela frente o invicto Perugia, que avançou como o primeiro colocado do Grupo B. A outra vaga na final será decidida entre Zawiercie, da Polônia, e Osaka, do Japão.
Classificação final da fase de grupos
GRUPO A
- Zawierce (POL) - 8 pontos
- Campinas (BRA) - 4 pontos
- Praia Clube (BRA) - 3 pontos
- Al-Rayyan (CAT) - 3 pontos
GRUPO B
- Perugia (ITA) - 8 pontos
- Osaka Bluteon (JAP) - 7 pontos
- Cruzeiro (BRA) - 3 pontos
- Asswehly (LIB) - 0 pontos
Jogos do Campinas no Mundial de Clubes masculino de vôlei
- Campinas 2 x 3 Zawiercie (19/25, 27/25, 19/25, 25/20 e 14/16)
- Campinas 3 x 1 Praia Clube (25/22, 25/19, 22/25 e 25/23)
- Campinas 0 x 3 Al-Rayyan (18/25, 29/31 e 20/25)
✅ Ficha Técnica
Campinas x Perugia - Semifinal Mundial de Clubes masculino de vôlei
📆 Data e hora: sábado, 20 de dezembro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Ginásio Mangueirinho, em Belém, no Pará
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)
