Vasco x Corinthians: inteligência artificial crava campeão da Copa do Brasil

Vasco e Corinthians decidem o título da Copa do Brasil, neste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT apontar o vencedor do torneio nacional. Com direito a decisão por pênaltis, a inteligência artificial previu um título do Timão.

O primeiro encontro foi marcado por um empate sem gols, na Neo Química Arena. Diante desse cenário, um novo empate entre as equipes leva a decisão para os pênaltis, fato previsto pela IA. Veja a simulação abaixo:

Simulação de Vasco x Corinthians

Primeiro tempo

Após o empate sem gols no primeiro confronto, Corinthians e Vasco entram em campo sabendo que qualquer erro pode ser fatal.

Desde o apito inicial, o clima é intenso. O time da casa assume a iniciativa, pressionando alto e empurrado pela torcida. A equipe visitante se fecha bem, apostando em transições rápidas e em uma defesa compacta.

Aos poucos, o jogo ganha em nervosismo. Faltas duras, disputas aéreas e muita reclamação. No primeiro tempo, o Vasco cria a melhor chance, em um chute de fora da área que passa raspando a trave. O Corinthians responde em uma jogada trabalhada pela lateral, mas a finalização sai fraca, facilitando a defesa. O intervalo chega com o placar zerado.

Segundo tempo

No segundo tempo, o ritmo aumenta. O Corinthians adianta suas linhas e passa a dominar a posse de bola. O Vasco recua ainda mais, claramente esperando um erro para contra-atacar. Aos 27 minutos, após uma sequência de escanteios, a bola sobra na entrada da área e um chute forte estufa as redes: gol do Corinthians. Silêncio momentâneo no Maracanã, seguido de tensão.

Atrás no placar, o Vasco parte para o tudo ou nada. A pressão é intensa nos minutos finais. Aos 41, a insistência dá resultado: cruzamento na área, desvio de cabeça e a bola morre no fundo do gol. Tudo igual novamente. O estádio explode.

O jogo termina em 1 a 1 no tempo normal, levando a decisão para a prorrogação.

Decisão por pênaltis.

Nas cobranças, o Corinthians mostra mais frieza. O Vasco desperdiça uma cobrança ao acertar a trave, enquanto o time paulista converte todas as suas. Na última batida, a bola entra com categoria.

Corinthians campeão da Copa do Brasil, após uma final equilibrada, tensa e decidida nos detalhes.