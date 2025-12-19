Presidente do Santos comenta interesse do Flamengo em Neymar: 'Decisão dele'
Marcelo Teixeira evitou especulações e vê cenário positivo para permanência
- Matéria
- Mais Notícias
O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, demonstrou otimismo em relação à permanência do atacante Neymar para a temporada de 2026. O camisa 10 tem contrato com o Peixe até o final deste ano e mantém conversas para seguir na Vila Belmiro.
Santos oficializa oito renovações para time feminino; veja lista
Futebol Feminino
Em time estrelado na NBA, Gui Santos vê cada segundo em quadra como ouro
Mais Esportes
Vai voltar? Torcedores do Santos opinam sobre possível retorno de Gabigol
Santos
Segundo o dirigente santista, existem conversas para que o novo vínculo seja ideal tanto para o Santos quanto para Neymar. Ao ser questionado sobre o interesse do Flamengo e de clubes dos Estados Unidos, Marcelo Teixeira evitou comentar o tema em profundidade e afirmou que a decisão final está nas mãos do jogador.
— Nós temos um contrato que foi feito nos primeiros seis meses. Já houve a revisão desse contrato para esse semestre e está havendo uma nova revisão para o próximo semestre. O que representa isso? Representa essa avaliação que está sendo feita em termos dos números, daquilo que é possível. E nós estamos estendendo esses valores e essas questões e tenho muita expectativa positiva de que a gente chegue a um denominador comum para a permanência dele — disse Marcelo Teixeira à "ESPN".
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
— Isso é uma decisão dele (outras propostas). Muito mais do Neymar do que do Santos. O Santos vem conversando com essa expectativa. O que a gente tem, na recíproca, é igual… É a vontade dele permanecer, dele ficar. Tanto que a conversa é dentro desse nível, desse princípio. Deixamos esse prazo para que ele pudesse viajar com a família como outros jogadores estão. Chegou essa semana, está conversando com o pai, conversando com a família, conversou um pouco já conosco. Então, agora sim, com ele, com a cabeça mais determinada nessa possibilidade de renovação — completou Marcelo Teixeira.
Após encerrar a temporada em alta pelo Santos, Neymar precisará passar por uma cirurgia para correção do menisco do joelho esquerdo e pode desfalcar o clube durante a pré-temporada no CT Rei Pelé. O prazo de recuperação está estimado em até um mês.
— Todo tipo de procedimento, seja ele mais simples, sempre dá uma expectativa, que é positiva para a recuperação dele, até mesmo pelo prazo diferente dos demais, que foram dados em cirurgias que eram muito mais difíceis. Essa é mais simples. Não sou médico, mas, pelo menos, as orientações são essas, de que o retorno dele aos campos também é mais rápido. Então, eu acho que tudo isso facilita para que a conversa não tenha um prazo definido, mas a gente está em um diálogo muito forte, muito bom, para definirmos isso (permanência) — explicou o mandatário santista.
Neymar pelo Santos em 2025:
- 28 jogos (23 titular)
- 11 gols
- 4 assistências
- 139 minutos para participar de gol
- 2.7 finalizações por jogo (1.1 no gol)
- 2.7 passes decisivos por jogo
- 1.6 dribles certos por jogo
- 2.4 bolas recuperadas por jogo
- 5.5 duelos ganhos por jogo
- 3.3 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 7.47
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias