Presidente do Santos comenta interesse do Flamengo em Neymar: 'Decisão dele'

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, demonstrou otimismo em relação à permanência do atacante Neymar para a temporada de 2026. O camisa 10 tem contrato com o Peixe até o final deste ano e mantém conversas para seguir na Vila Belmiro.

Segundo o dirigente santista, existem conversas para que o novo vínculo seja ideal tanto para o Santos quanto para Neymar. Ao ser questionado sobre o interesse do Flamengo e de clubes dos Estados Unidos, Marcelo Teixeira evitou comentar o tema em profundidade e afirmou que a decisão final está nas mãos do jogador.

— Nós temos um contrato que foi feito nos primeiros seis meses. Já houve a revisão desse contrato para esse semestre e está havendo uma nova revisão para o próximo semestre. O que representa isso? Representa essa avaliação que está sendo feita em termos dos números, daquilo que é possível. E nós estamos estendendo esses valores e essas questões e tenho muita expectativa positiva de que a gente chegue a um denominador comum para a permanência dele — disse Marcelo Teixeira à "ESPN".

— Isso é uma decisão dele (outras propostas). Muito mais do Neymar do que do Santos. O Santos vem conversando com essa expectativa. O que a gente tem, na recíproca, é igual… É a vontade dele permanecer, dele ficar. Tanto que a conversa é dentro desse nível, desse princípio. Deixamos esse prazo para que ele pudesse viajar com a família como outros jogadores estão. Chegou essa semana, está conversando com o pai, conversando com a família, conversou um pouco já conosco. Então, agora sim, com ele, com a cabeça mais determinada nessa possibilidade de renovação — completou Marcelo Teixeira.

Após encerrar a temporada em alta pelo Santos, Neymar precisará passar por uma cirurgia para correção do menisco do joelho esquerdo e pode desfalcar o clube durante a pré-temporada no CT Rei Pelé. O prazo de recuperação está estimado em até um mês.

— Todo tipo de procedimento, seja ele mais simples, sempre dá uma expectativa, que é positiva para a recuperação dele, até mesmo pelo prazo diferente dos demais, que foram dados em cirurgias que eram muito mais difíceis. Essa é mais simples. Não sou médico, mas, pelo menos, as orientações são essas, de que o retorno dele aos campos também é mais rápido. Então, eu acho que tudo isso facilita para que a conversa não tenha um prazo definido, mas a gente está em um diálogo muito forte, muito bom, para definirmos isso (permanência) — explicou o mandatário santista.

