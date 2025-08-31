Bia Haddad guardou o melhor para o fim. Em uma temporada com algumas derrotas em estreias, a número 1 do Brasil alcançou, no US Open, sua melhor performance em Grand Slams em 2025. Ao derrotar, com facilidade, na madrugada deste domingo, a grega Maria Sakkari (64ª do mundo e ex-top 3), por 6/1 e 6/2, a brasileira, sob os gritos de 'Bia, Bia', está de volta às oitavas de final do US Open. Foi o placar mais elástico da número 22 do ranking até aqui no ano, naquela que foi, certamente, sua melhor atuação também.



➡️ Imagens da vitória de Bia Haddad na segunda rodada do US Open

➡️ Ex-campeã de Grand Slam bate-boca após derrota

continua após a publicidade

E, para ir ainda mais longe, igualando as quartas de final de 2024, seu melhor feito até aqui em Nova York, a brasileira terá de desbancar a número 9 do mundo, a americana Amanda Anisimova.

- Estou feliz com o trabalho, fui constante, principalmente com a concentração. A gente jogou algumas vezes, se conhece bastante, a Sakkari é uma lutadora - disse a brasileira, em entrevista à ESPN.



Bia começou a partida confirmando o saque. Sem quebras, a brasileira fez 2/1. Comandando os pontos do fundo de quadra, a número 1 do Brasil aproveitou o primeiro break do jogo e fez 3/1. Não satisfeita, a paulistana repetiu a dose dois games depois. Sakkari ainda teve dois breaks no último game, salvos pela brasileira, que fechou com facilidade a parcial.

continua após a publicidade

A tenista grega começou o segundo set confirmando o serviço. Mas, no quinto game, Bia Haddad, que seguia bastante confiante e dominando os pontos, voltou a quebrar o saque da adversária. Na sequência, confirmou o saque e abriu 4/2. E o que aconteceu no game seguinte? Outra quebra a favor da brasileira. Bia Haddad sacou para o jogo em seguida e salvou dois breaks, antes de concretizar a terceira vitória em Nova York só nesta semana. O ponto final foi um erro não-forçado da grega.



➡️ Djokovic quer treinar João Fonseca depois que se aposentar

➡️ Djokovic faz história com vitória no US Open

Com a vitória de quinta-feira, sobre a suíça Viktorija Golubic (72ª), por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, a paulistana já iguala sua melhor campanha em Grand Slams na temporada. Em janeiro, no Aberto da Austrália, a número 1 do Brasil alcançou a terceira rodada. Já em Roland Garros a paulistana caiu na estreia e, em Wimbledon, na segunda rodada.





continua após a publicidade

Bia Haddad estreou com vitória nas duplas

Nas duplas, a número 1 do Brasil estreou com vitória no US Open na sexta-feira. Ao lado da alemã Laura Siegmund, o triunfo foi sobre a anfitriã Caty McNally e a australiana Maya Jont, por 6/4 e 6/1.

Ano passado, Bia Haddad só parou nas quartas de final, vencendo a armena Elina Avanesyan, a espanhola Sara Sorribes Tormo, a russa Anna Kalinskaya e a dinamarquesa Caroline Wozniacki (vídeo abaixo).