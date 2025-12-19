Tottenham e Liverpool se enfrentam neste sábado (20), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 14h30 (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo TOT LIV 17ª rodada Premier League Data e Hora Sábado, 20 de dezembro, às 14h30 (Brasília) Local Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING) Árbitro John Brooks Assistentes Simon Bennett e James Mainwaring Var Stuart Attwell

O Tottenham chega ao confronto pressionado e com o técnico Thomas Frank na corda bamba após uma derrota humilhante por 3 a 0 para o Nottingham Forest, que interrompeu uma breve reação da equipe. Ocupando a metade inferior da tabela e a seis pontos do G4, os Spurs lutam contra um fantasma estatístico: uma derrota neste fim de semana significaria o 11º tropeço em casa em 2025, estabelecendo o pior recorde do clube como mandante em um único ano civil. A esperança reside na ligeira melhora recente no Tottenham Hotspur Stadium, onde venceu três dos últimos cinco jogos.

O Liverpool viaja a Londres buscando entrar no G4, embalado por uma vitória sobre o Brighton que amenizou as turbulências extracampo envolvendo Mohamed Salah. O egípcio, que se despede agora para a Copa Africana de Nações após quebrar o recorde de participações em gols por um único clube na Premier League (277), deixa o time invicto há cinco jogos desde que foi para o banco. Apesar de ter uma das defesas mais vazadas como visitante desde a temporada passada, a equipe de Arne Slot aposta no retrospecto recente avassalador contra os Spurs: venceu os dois últimos duelos por um placar agregado de 9 a 1, incluindo a goleada que garantiu o título em abril deste ano.

Tudo sobre o jogo entre Tottenham x Liverpool pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Tottenham x Liverpool

Premier League

📆 Data e horário: sábado, 20 de dezembro, às 14h30 (de Brasília)

📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+

🟨 Arbitragem: John Brooks (árbitro); Simon Bennett e James Mainwaring (assistentes); Anthony Taylor (quarto árbitro)

📺 VAR: Stuart Attwell

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Tottenham (Técnico: Thomas Frank):

Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Bergvall; Kudus, Simons, Kolo Muani; Richarlison

Liverpool (Técnico: Arne Slot):

Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Chiesa, Jones, Wirtz; Ekitike

Tottenham e Liverpool em duelo, na temporada 2024/25 (Foto: Glyn Kirk/AFP)

