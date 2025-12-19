menu hamburguer
Everton x Arsenal: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League

Lance!
Liverpool (ING)
Dia 19/12/2025
12:09
(Foto: Arte/Lance!)
(Foto: Arte/Lance!)
Everton e Arsenal se enfrentam neste sábado (20), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

Everton-escudo-onde-assistir
EVE
Arsenal-escudo-onde-assistir
ARS
17ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 20 de dezembro, às 17h (Brasília)
Local
Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING)
Árbitro
Samuel Barrott
Assistentes
Timothy Wood e Wade Smith
Var
Michael Salisbury
Onde assistir

O Everton, ocupando a 9ª posição e a apenas dois pontos do G5, vive um momento positivo sob o comando de David Moyes, com quatro vitórias nas últimas seis partidas. No entanto, a equipe precisa superar duas barreiras importantes: a perda recente da invencibilidade no seu novo estádio, onde perdeu dois dos últimos quatro jogos, e a dificuldade crônica contra a elite, já que cinco das suas seis derrotas na temporada foram contra times de Champions League. O trunfo dos Toffees é o retrospecto direto em casa contra o Arsenal, tendo perdido apenas um dos últimos sete confrontos.

O Arsenal entra em campo para garantir a liderança no Natal, mantendo a vantagem de dois pontos sobre o Manchester City. A equipe de Mikel Arteta, porém, acende o sinal de alerta após sua "pior atuação da temporada" na vitória suada sobre o lanterna Wolves, conquistada graças a um gol contra nos acréscimos. O cansaço físico da maratona de jogos é evidente: os Gunners mantiveram o gol invicto em apenas um dos últimos seis jogos e saíram perdendo nas últimas três partidas como visitante. Além disso, o clube luta contra uma superstição histórica: nas quatro vezes anteriores em que liderou a liga no dia 25 de dezembro, acabou não conquistando o título.

Tudo sobre o jogo entre Everton x Arsenal pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Everton x Arsenal
Premier League
📆 Data e horário: sábado, 20 de dezembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ 
🟨 Arbitragem: Samuel Barrott (árbitro); Timothy Wood e Wade Smith (assistentes); Oliver Langford
(quarto árbitro)
📺 VAR: Michael Salisbury

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Everton (Técnico: David Moyes):
Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Iroegbunam; Dibling, Alcaraz, Grealish; Barry

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta):
Raya; Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard

O retorno de Gabriel Jesus ao Arsenal virou assunto de destaque na imprensa inglesa. Depois de 11 meses afastado por lesão, o atacante brasileiro voltou a atuar na vitória por 3 a 0 sobre o Club Brugge, pela Champions League, e ganhou elogios contundentes do The Athletic. Para o jornal, sua reestreia foi “o que o Arsenal precisava”, tanto pelo impacto imediato em campo quanto pela energia transmitida ao elenco. ➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional O portal britânico destacou que, embora tenha jogado apenas meia hora, Jesus tocou mais vezes na bola que Gyokeres, titular por 62 minutos. Mesmo sem marcar, acertou o travessão, buscou jogo pelos lados, caiu no meio e deu novas alternativas ao sistema ofensivo. O retorno, segundo o The Athletic, criou uma aura de alívio e otimismo para o torcedor – um sentimento reforçado pelo técnico Mikel Arteta, que descreveu a volta do brasileiro como “algo muito especial” após quase um ano de recuperação. Impacto imediato e elogios de Arteta De acordo com o The Athletic, o simples fato de ver Gabriel Jesus sorrindo, se movimentando com naturalidade e se conectando com os companheiros já mudou o clima no time. Arteta, treinador do Arsenal, falou sobre o retorno do ex-Palmeiras e celebrou. – Estamos muito felizes por ele. Foram 11 meses de luta contra outra lesão complicada, e vê-lo voltar com essa energia e essa qualidade é impressionante. Todos no clube o adoram – disse o treinador dos Gunners. O retorno também reacendeu uma parceria que marcou o Arsenal em 2022/23: por alguns minutos, Jesus dividiu o ataque com Saka e Gabriel Martinelli. Para o jornal, foi impossível não notar o impacto emocional da trinca reunida. – Eu amo o Gabi. Ele é um dos melhores atacantes do mundo pra mim, e fico muito feliz de tê-lo de volta – afirmou Martinelli. Jesus também deixou clara a satisfação por retornar. Apesar da ansiedade para marcar, destacou que o mais importante foi sentir-se novamente competitivo: – Eu queria o gol, todo mundo esperava, mas estou muito feliz. Pelos toques que tive, pela forma como consegui me mover. Me sinto mais que pronto – declarou ao site oficial do clube. Para Arteta, o brasileiro oferece algo que o time vinha sentindo falta: a capacidade de conectar todos ao redor. O The Athletic reforçou esse ponto ao afirmar que Jesus traz “ética coletiva e improviso técnico”, combinação rara no elenco atual. Com Gabriel Jesus, Arsenal brilha na Champions League A vitória sobre o Club Brugge rendeu outros destaques, como o brilho de Madueke – autor de dois golaços – e o belo chute de Martinelli no segundo tempo. Mas, para o jornal inglês, nada superou a sensação de esperança transmitida pela reentrada de Jesus. A publicação descreve sua movimentação como incômoda para a defesa adversária, citando o volume de jogadas criadas em apenas 30 minutos. O The Athletic também chamou atenção para o “antigo Arsenal” que voltou a aparecer em campo naquele trecho da partida: jogadas rápidas, troca de posições e combinações curtas, estilo que Jesus representa como poucos. Em um elenco que ganhou novas peças e passou por mudanças estruturais, o brasileiro segue visto como um elemento capaz de elevar o nível ofensivo. Arteta acredita que, se mantiver a forma física, Gabriel Jesus pode ter papel decisivo na segunda metade da temporada. O treinador destacou que o camisa 9 tem treinado com intensidade e entusiasmo, algo que a comissão vê como sinal de que ele está pronto para retomar protagonismo. Para o The Athletic, o torcedor deixou o estádio com a imaginação acesa: a volta de Jesus reacende possibilidades táticas e devolve ao Arsenal uma peça capaz de transformar jogos mesmo em espaços curtos de tempo. A publicação afirma que sua atuação “foi o suficiente para mostrar o que o Arsenal vinha buscando” e descreve o clima após o apito final como “a mistura perfeita entre alívio e empolgação”. Sem fazer grande alarde e sem precisar marcar, Gabriel Jesus – na avaliação dos ingleses – entregou justamente o que faltava ao Arsenal. O retorno, ainda que breve, mostrou que o brasileiro pode voltar a ser determinante no time que lidera sua Champions com 100% de aproveitamento e vive fase positiva também na Premier League. ➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial 📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar. (Foto: Nicolas Tucat/AFP)
O Arsenal, do brasileiro Gabriel Jesus, entra em campo na Premier League contra o Everton (Foto: Nicolas Tucat/AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

