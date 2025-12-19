Everton x Arsenal: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League
- Matéria
- Mais Notícias
Everton e Arsenal se enfrentam neste sábado (20), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Futebol Internacional
Manchester United define favoritos na busca por um lateral; veja
Futebol Internacional17/12/2025
- Futebol Internacional
United e Newcastle brigam por estrela do Al-Hilal; veja
Futebol Internacional17/12/2025
- Futebol Internacional
Maresca agradece apoio da torcida do Chelsea em momento conturbado
Futebol Internacional17/12/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Everton, ocupando a 9ª posição e a apenas dois pontos do G5, vive um momento positivo sob o comando de David Moyes, com quatro vitórias nas últimas seis partidas. No entanto, a equipe precisa superar duas barreiras importantes: a perda recente da invencibilidade no seu novo estádio, onde perdeu dois dos últimos quatro jogos, e a dificuldade crônica contra a elite, já que cinco das suas seis derrotas na temporada foram contra times de Champions League. O trunfo dos Toffees é o retrospecto direto em casa contra o Arsenal, tendo perdido apenas um dos últimos sete confrontos.
O Arsenal entra em campo para garantir a liderança no Natal, mantendo a vantagem de dois pontos sobre o Manchester City. A equipe de Mikel Arteta, porém, acende o sinal de alerta após sua "pior atuação da temporada" na vitória suada sobre o lanterna Wolves, conquistada graças a um gol contra nos acréscimos. O cansaço físico da maratona de jogos é evidente: os Gunners mantiveram o gol invicto em apenas um dos últimos seis jogos e saíram perdendo nas últimas três partidas como visitante. Além disso, o clube luta contra uma superstição histórica: nas quatro vezes anteriores em que liderou a liga no dia 25 de dezembro, acabou não conquistando o título.
Tudo sobre o jogo entre Everton x Arsenal pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Everton x Arsenal
Premier League
📆 Data e horário: sábado, 20 de dezembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
🟨 Arbitragem: Samuel Barrott (árbitro); Timothy Wood e Wade Smith (assistentes); Oliver Langford
(quarto árbitro)
📺 VAR: Michael Salisbury
➡️Barcelona mira contratação de zagueiro da Premier League
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Everton (Técnico: David Moyes):
Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Iroegbunam; Dibling, Alcaraz, Grealish; Barry
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta):
Raya; Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias