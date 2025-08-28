menu hamburguer
Tênis

Ex-campeã de Grand Slam discute após derrota no US Open; veja o vídeo

Jelena Ostapenko venceu Roland Garros em 2017

imagem cameraJelena Ostapenko e Taylor Townsend discutem após partida no Us Open (Foto: Reprodução)
2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
Rio de Janeiro (RJ)
d2f11a69-e1d0-41ea-938b-bccfa7559490_3x4-Thayan-aspect-ratio-1024-1024
Thayuan Leiras
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/08/2025
10:48
Atualizado há 1 minutos
  Matéria
  • Mais Notícias

Uma briga entre a ex-campeã de Grand Slam Jelena Ostapenko e a americana Taylor Townsend tomou as atenções na segunda rodada do US Open. Após ser derrotada por 2 sets a 0, Ostapenko se irritou após considerar que a adversária faltou com a etiqueta do esporte. A discussão aconteceu no momento do cumprimento tradicional na rede e terminou com a americana chamando a torcida e provocando ainda mais a rival. Veja no vídeo abaixo.

Briga feia: veja a discussão que roubou a cena no US Open

O fato que gerou discussão e motivou a briga no US Open foi um ponto em que a bola de Townsend tocou na fita e caiu no lado da letã. Segundo ela, a adversária deveria ter pedido desculpas, como dita a etiqueta informal do tênis. Diante da recusa, a número 26 do mundo acusou Townsend de "não ter educação", repetindo a frase três vezes.

— Aprenda a perder melhor — respondeu a americana, antes de se chamar a torcida, pedindo aplausos pela vitória.

Jelena Ostapenko e Taylor Townsend discutem após partida no Us Open (Foto: Reprodução)

Em entrevista à ESPN logo após o jogo, Taylor Townsend revelou que a adversária a chamou de “sem classe” e ameaçou ver o que aconteceria “fora dos Estados Unidos”.

— Ela está brava porque perdeu. Já ganhei dela fora dos EUA também, no Canadá. Estou pronta para qualquer coisa — destacou Townsend, em tom desafiador.

Jelena Ostapenko, por sua vez, se manifestou nas redes sociais e explicou o motivo da polêmica. A tenista reclamou da falta de respeito de Townsend por não pedir desculpas no ponto decisivo.

— Há regras não escritas que todos seguimos. Foi a primeira vez que isso me aconteceu no circuito — escreveu Ostapenko.

João Fonseca perde e é eliminado do Us Open

João Fonseca lutou, teve break points (4, ao todo) nos três sets, mas acabou se despedindo na segunda rodada do US Open nesta quarta-feira (27). Méritos para o tcheco Tomas Machac, de 24 anos e 22º do mundo, que fechou todas as portas para o brasileiro, na vitória por 7/6 (4), 6/2 e 6/3.

➡️ João Fonseca manda recado após eliminação no US Open

