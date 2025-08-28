Ex-campeã de Grand Slam discute após derrota no US Open; veja o vídeo
Jelena Ostapenko venceu Roland Garros em 2017
Uma briga entre a ex-campeã de Grand Slam Jelena Ostapenko e a americana Taylor Townsend tomou as atenções na segunda rodada do US Open. Após ser derrotada por 2 sets a 0, Ostapenko se irritou após considerar que a adversária faltou com a etiqueta do esporte. A discussão aconteceu no momento do cumprimento tradicional na rede e terminou com a americana chamando a torcida e provocando ainda mais a rival. Veja no vídeo abaixo.
Briga feia: veja a discussão que roubou a cena no US Open
Gente que baixaria pic.twitter.com/unFJbwCiIC— Laís | Jurídico da Sabalenka (@drwhittaker_) August 27, 2025
No. 139 ranked Taylor Townsend spoke on her confrontation and opponent's remarks after upsetting No. 25 Jelena Ostapenko.— Just Women’s Sports (@justwsports) August 27, 2025
via ESPN pic.twitter.com/imZIHOwklu
O fato que gerou discussão e motivou a briga no US Open foi um ponto em que a bola de Townsend tocou na fita e caiu no lado da letã. Segundo ela, a adversária deveria ter pedido desculpas, como dita a etiqueta informal do tênis. Diante da recusa, a número 26 do mundo acusou Townsend de "não ter educação", repetindo a frase três vezes.
— Aprenda a perder melhor — respondeu a americana, antes de se chamar a torcida, pedindo aplausos pela vitória.
Em entrevista à ESPN logo após o jogo, Taylor Townsend revelou que a adversária a chamou de “sem classe” e ameaçou ver o que aconteceria “fora dos Estados Unidos”.
— Ela está brava porque perdeu. Já ganhei dela fora dos EUA também, no Canadá. Estou pronta para qualquer coisa — destacou Townsend, em tom desafiador.
Jelena Ostapenko, por sua vez, se manifestou nas redes sociais e explicou o motivo da polêmica. A tenista reclamou da falta de respeito de Townsend por não pedir desculpas no ponto decisivo.
— Há regras não escritas que todos seguimos. Foi a primeira vez que isso me aconteceu no circuito — escreveu Ostapenko.
