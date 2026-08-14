Mateusão projeta sua quarta temporada pelo Shabab Al-Ahli
Ex-Flamengo chegou ao clube em 2023 e soma 89 jogos com 29 gols marcados
Vendido ao Flamengo em 2023, Mateusão se prepara para sua quarta temporada no Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. O centroavante é um dos protagonistas do clube, em que disputou 89 jogos nos últimos três anos tendo marcado 29 gols.
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Em sua quarta temporada, Mateusão projetou o novo ano com a camisa do Shabab Al-Ahli, que será treinador pelo brasileiro André Jardine. O atacante elogiou a chegada do ex-comandante do América do México e está confiante em bons resultados em 2026/2027.
- Vamos começar mais uma temporada por aqui e, como em todas as outras, o pensamento é de fazer gols, ganhar títulos e fazer história no clube. Já estou aqui há um bom tempo e sei da ambição do clube, e isso também é um combustível para os jogadores. Tive a oportunidade de conquistar alguns títulos por aqui e tem sempre o gostinho de quero mais. Nosso elenco é muito bom, temos muitos brasileiros por aqui, que facilita bastante o dia a dia. Tivemos a troca de treinador e estamos muito confiantes no trabalho do professor Jardine. Temos tudo para fazer uma grande temporada e vamos passo a passo atrás dos nossos objetivos - disse Mateusão.
Nos amistosos de pré-temporada, Mateusão deixou sua marca na vitória por 2 a 1 sobre a Udinese. A estreia oficial da equipe acontece neste sábado (15/08), às 13h45 (horário de Brasília), contra o Khorfakkan, pela abertura da Liga dos Emirados Árabes.
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