Manchester City x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações
Manchester City x Real Madrid: pela 2ª rodada da Copa da UEFA Feminina.
Manchester City e Real Madrid se enfrentam no dia 1º de outubro, às 16h, no Joie Stadium, em Manchester, pela 2ª rodada da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Manchester City vem de empate em 2 a 2 contra o Bayern München, fora de casa, pela 1ª rodada da Champions League Feminina.
FICHA do confronto
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 1 de outubro de 2026, às 16h
Local: Joie Stadium, Manchester
Rodada: 2
Fase: Primeira Fase
O Real Madrid também vem de empate, 1 a 1 contra o Paris Saint-Germain, em casa, pela 1ª rodada da Champions League Feminina.
Onde assistir
- Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 1 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
- 📍 Local: Joie Stadium, Manchester
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Manchester City
Técnico: A. Jeglertz
A. Yamashita; J. Rose, C. Wamser, A. Greenwood e K. Casparij; Y. Hasegawa, S. Coffey e B. Mead; A. Fujino, L. Hemp e K. Shaw.
Real Madrid
Técnico: Pau Quesada
M. Frohms; J. Levels, B. Andersson, M. Lakrar e Andreia Jacinto; E. Senß, A. Caruso e Eva Navarro; L. Caicedo, F. Schröder e L. Keukelaar.
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