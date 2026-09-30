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Manchester City x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações

Manchester City x Real Madrid: pela 2ª rodada da Copa da UEFA Feminina.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/09/2026 04:01
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Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Manchester City x Real Madrid
Onde assistir ao vivo a partida entre Manchester City e Real Madrid pelo Copa da UEFA Feminina 2026/2027 (Arte / Lance!)

Manchester City e Real Madrid se enfrentam no dia 1º de outubro, às 16h, no Joie Stadium, em Manchester, pela 2ª rodada da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Manchester City vem de empate em 2 a 2 contra o Bayern München, fora de casa, pela 1ª rodada da Champions League Feminina.

FICHA do confronto
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 1 de outubro de 2026, às 16h
Local: Joie Stadium, Manchester
Rodada: 2
Fase: Primeira Fase

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O Real Madrid também vem de empate, 1 a 1 contra o Paris Saint-Germain, em casa, pela 1ª rodada da Champions League Feminina.

Onde assistir

  • Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
  • 📅 Data: 1 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
  • 📍 Local: Joie Stadium, Manchester
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Manchester City
Técnico: A. Jeglertz
A. Yamashita; J. Rose, C. Wamser, A. Greenwood e K. Casparij; Y. Hasegawa, S. Coffey e B. Mead; A. Fujino, L. Hemp e K. Shaw.

Real Madrid
Técnico: Pau Quesada
M. Frohms; J. Levels, B. Andersson, M. Lakrar e Andreia Jacinto; E. Senß, A. Caruso e Eva Navarro; L. Caicedo, F. Schröder e L. Keukelaar.

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Joie Stadium é o estádio em que são realizados jogos da equipe de base do Manchester City
Joie Stadium é o estádio em que são realizados jogos da equipe de base do Manchester City (Foto: Oli Scarff/AFP)
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