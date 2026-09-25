Pergolettese x Trento: onde assistir, horário e escalações
Pergolettese x Trento: pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Pergolettese e Trento se enfrentam neste dia 26 de setembro, às 9h30, no Stadio Giuseppe Voltini, em Crema, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Pergolettese vem de empate fora de casa contra o Lecco, 0 a 0, pela Serie C1. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe busca melhorar sua campanha na competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 26 de setembro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Giuseppe Voltini, Crema
Rodada: 7
Fase: Girone A
O Trento vem de vitória em casa contra o Pro Vercelli, 4 a 0, pela Serie C1. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe demonstra boa forma e busca manter a liderança no Girone A.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 26 de setembro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Giuseppe Voltini, Crema
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Pergolettese
Técnico: A. Giosa
F. Doldi; J. Antolini, E. Bassi, C. Dell'Orco e L. Roversi; M. Arini, M. Tremolada e A. Orlandi; R. Stronati, D. Ferrandino e M. Rossetti.
Trento
Técnico: L. Tabbiani
S. Barlocco; R. D'Intino, F. Benassai, S. Kassama e M. Maffei; A. Mehic, M. Fossati e C. Aucelli; N. Dalmonte, M. Ladisa e J. Molina.
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