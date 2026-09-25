Pergolettese x Trento: onde assistir, horário e escalações

Pergolettese e Trento se enfrentam neste dia 26 de setembro, às 9h30, no Stadio Giuseppe Voltini, em Crema, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Pergolettese vem de empate fora de casa contra o Lecco, 0 a 0, pela Serie C1. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe busca melhorar sua campanha na competição.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 26 de setembro de 2026, às 9h30

Local: Stadio Giuseppe Voltini, Crema

Rodada: 7

Fase: Girone A

O Trento vem de vitória em casa contra o Pro Vercelli, 4 a 0, pela Serie C1. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe demonstra boa forma e busca manter a liderança no Girone A.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone A) 📅 Data: 26 de setembro de 2026 ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília) 📍 Local: Stadio Giuseppe Voltini, Crema Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Pergolettese

Técnico: A. Giosa

F. Doldi; J. Antolini, E. Bassi, C. Dell'Orco e L. Roversi; M. Arini, M. Tremolada e A. Orlandi; R. Stronati, D. Ferrandino e M. Rossetti.

Trento

Técnico: L. Tabbiani

S. Barlocco; R. D'Intino, F. Benassai, S. Kassama e M. Maffei; A. Mehic, M. Fossati e C. Aucelli; N. Dalmonte, M. Ladisa e J. Molina.