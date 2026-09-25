Desenzano x Juventus II: onde assistir, horário e escalações

Desenzano e Juventus II se enfrentam no dia 26 de setembro, às 12h30, no Stadio Comunale Ospitaletto, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Desenzano vem de empate fora de casa contra o Treviso por 0 a 0, pela Serie C1. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe tem mostrado equilíbrio defensivo, mas ainda busca a primeira vitória na competição.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 26 de setembro de 2026, às 12h30

Local: Stadio Comunale Ospitaletto, Ospitaletto

Rodada: 7

Fase: Girone A

Já a Juventus II vem de derrota em casa para o Albinoleffe por 3 a 5, pela Serie C1. A equipe busca recuperação para melhorar sua posição na tabela da competição.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone A)

📅 Data: 26 de setembro de 2026

⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Comunale Ospitaletto, Ospitaletto

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Desenzano

Técnico: M. Gaburro

M. Cassin; L. Milani, T. Panelli, A. Pilati e M. Parlato; F. Liberati, A. De Francesco e L. Lupano; K. Biondi, A. Procaccio e C. Santini.

Juventus II

Técnico: M. Brambilla

M. Fuscaldo; J. Grelaud, C. Corradi, S. van Aarle e F. Savio; F. Melegoni, F. Macca e A. Owusu; D. Elimoghale, A. Durmiši e L. Amaradio.