Giana Erminio x Pro Vercelli: onde assistir, horário e escalações
Giana Erminio x Pro Vercelli: pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Giana Erminio e Pro Vercelli se enfrentam neste sábado (26), às 9h30 (de Brasília), no Stadio Comunale Città di Gorgonzola, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Giana Erminio vem de empate fora de casa contra a Folgore Caratese por 1 a 1, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027, Girone A.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 26 de Setembro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Comunale Città di Gorgonzola, Gorgonzola
Rodada: 7
Fase: Girone A
Já o Pro Vercelli vem de derrota fora de casa para o Trento por 4 a 0, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027, Girone A.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 26 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Città di Gorgonzola, Gorgonzola
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Giana Erminio
Técnico: A. Gambirasio
A. Mazza; S. Ghezzi, E. Rovinelli, C. Mora e C. Di Bitonto; L. Ruffini, M. Ballabio e M. Zanchetta; E. Muhameti, F. Renda e L. Magazzú.
Pro Vercelli
Técnico: D. Bonera
A. Livieri; A. Carosso, L. Coccolo, A. Moretti e L. Piran; C. Perotti, I. Iotti e Z. El Bakkali; O. Sow, M. Bertoli e M. Mallahi.
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