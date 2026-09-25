Cittadella x Lecco: onde assistir, horário e escalações

Cittadella e Lecco se enfrentam no dia 26 de setembro, às 15h30, no Stadio Pier Cesare Tombolato, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Cittadella vem de vitória fora de casa contra o Ospitaletto por 1 a 0, pelo mesmo campeonato. A equipe busca manter a boa fase na Serie C1 2026/2027.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 26 de setembro de 2026, às 15h30

Local: Stadio Pier Cesare Tombolato, Cittadella

Rodada: 7

Fase: Girone A

O Lecco, por sua vez, vem de empate em casa contra o Pergolettese por 0 a 0, também pela Serie C1 2026/2027. A equipe busca a primeira vitória na competição para subir na tabela.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone A) 📅 Data: 26 de setembro de 2026 ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília) 📍 Local: Stadio Pier Cesare Tombolato, Cittadella Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Cittadella

Técnico: R. Musso

A. Zanellati; A. Zilio, F. Toffanin, F. D'Alessio e C. Crialese; L. Paolucci, A. Barberis e G. Frisenna; E. Anastasia, J. Ekuban e D. Falcinelli.

Lecco

Técnico: F. Valente

T. Vettorel; S. Sidler, M. Arena, M. Rizzo e G. Manetti; S. Bonaiti, A. Metlika e A. Mallamo; O. Urso, G. Pellegrino e N. Fasan.