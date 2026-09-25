Cittadella x Lecco: onde assistir, horário e escalações
Cittadella x Lecco: pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Cittadella e Lecco se enfrentam no dia 26 de setembro, às 15h30, no Stadio Pier Cesare Tombolato, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Cittadella vem de vitória fora de casa contra o Ospitaletto por 1 a 0, pelo mesmo campeonato. A equipe busca manter a boa fase na Serie C1 2026/2027.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 26 de setembro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Pier Cesare Tombolato, Cittadella
Rodada: 7
Fase: Girone A
O Lecco, por sua vez, vem de empate em casa contra o Pergolettese por 0 a 0, também pela Serie C1 2026/2027. A equipe busca a primeira vitória na competição para subir na tabela.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 26 de setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Pier Cesare Tombolato, Cittadella
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Cittadella
Técnico: R. Musso
A. Zanellati; A. Zilio, F. Toffanin, F. D'Alessio e C. Crialese; L. Paolucci, A. Barberis e G. Frisenna; E. Anastasia, J. Ekuban e D. Falcinelli.
Lecco
Técnico: F. Valente
T. Vettorel; S. Sidler, M. Arena, M. Rizzo e G. Manetti; S. Bonaiti, A. Metlika e A. Mallamo; O. Urso, G. Pellegrino e N. Fasan.
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