Pineto x Grosseto: onde assistir, horário e escalações
Pineto x Grosseto: pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Pineto e Grosseto se enfrentam neste sábado (26), às 9h30, no Stadio Comunale Mimmo Pavone, em Pineto, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Pineto vem de empate fora de casa contra o Campobasso, em 2 a 2, pela 6ª rodada da Serie C1. A equipe busca melhorar sua campanha na competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 26 de setembro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Comunale Mimmo Pavone, Pineto
Rodada: 7
Fase: Girone B
O Grosseto vem de vitória em casa contra o Perugia, por 2 a 0, também pela 6ª rodada da Serie C1. A equipe busca manter a boa fase na competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 26 de setembro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Mimmo Pavone, Pineto
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Pineto
Técnico: E. Barilari
A. Tonti; T. D'Orazio, D. Frare, G. Alessandretti e S. Ienco; G. Germinario, G. Nebuloso e L. Lombardi; A. Pellegrino, M. Delle Monache e G. Vigliotti.
Grosseto
Técnico: P. Indiani
A. Marcu; M. Mannelli, D. Brenna, F. Ampollini e E. Pitti; M. Fiorani, M. Damiani e M. Gaddini; L. Sabattini, P. Fiorini e L. Gori.
Tudo sobre
Onde Assistir
Austrália x Brasil: onde assistir, horário e escalaçõesHá 5 horas
Vôlei
Sesc Flamengo x Fluminense pela Copa Supervôlei: horário e onde assistirHá 12 horas
Onde Assistir
Noruega x Dinamarca: onde assistir, horário e escalaçõesHá 15 horas
Onde Assistir
Portugal x Gales: onde assistir, horário e escalaçõesHá 15 horas
Onde Assistir
Sérvia x Grécia: onde assistir, horário e escalaçõesHá 15 horas
Onde Assistir
Brusque x Ferroviária: onde assistir, horário e escalaçõesHá 15 horas
Mais LANCE!