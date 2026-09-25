Lumezzane x Folgore Caratese: onde assistir, horário e escalações

Lumezzane e Folgore Caratese se enfrentam neste sábado (26), às 9h30, no Stadio Tullio Saleri, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Lumezzane vem de vitória fora de casa contra Dolomiti Bellunesi por 2 a 1, em jogo válido pela 6ª rodada da Serie C1. A equipe busca manter a boa fase para subir na tabela do Girone A.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 26 de setembro de 2026, às 9h30

Local: Stadio Tullio Saleri, Lumezzane

Rodada: 7

Fase: Girone A

Já o Folgore Caratese vem de empate em casa contra Giana Erminio por 1 a 1, também pela 6ª rodada da Serie C1. A equipe busca o primeiro triunfo na competição para melhorar sua posição no grupo.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone A) 📅 Data: 26 de setembro de 2026 ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília) 📍 Local: Stadio Tullio Saleri, Lumezzane Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Lumezzane

Técnico: P. Sammarco

L. Andrenacci; S. Mancini, A. Boffelli, J. Deratti e M. Ndiaye; M. Rolando, F. Paghera e M. Rocca; G. Monachello, T. Ebone e G. Anatriello.

Folgore Caratese

Técnico: N. Belmonte

M. Castelnuovo; A. Bassino, E. Gega, N. Samotti e M. Balzano; E. Bellia, A. Tessiore e F. Castellano; K. Mežsargs, S. Spalluto e A. Santarcangelo.