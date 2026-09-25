Lumezzane x Folgore Caratese: onde assistir, horário e escalações
Lumezzane x Folgore Caratese: pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Lumezzane e Folgore Caratese se enfrentam neste sábado (26), às 9h30, no Stadio Tullio Saleri, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Lumezzane vem de vitória fora de casa contra Dolomiti Bellunesi por 2 a 1, em jogo válido pela 6ª rodada da Serie C1. A equipe busca manter a boa fase para subir na tabela do Girone A.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 26 de setembro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Tullio Saleri, Lumezzane
Rodada: 7
Fase: Girone A
Já o Folgore Caratese vem de empate em casa contra Giana Erminio por 1 a 1, também pela 6ª rodada da Serie C1. A equipe busca o primeiro triunfo na competição para melhorar sua posição no grupo.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 26 de setembro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Tullio Saleri, Lumezzane
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Lumezzane
Técnico: P. Sammarco
L. Andrenacci; S. Mancini, A. Boffelli, J. Deratti e M. Ndiaye; M. Rolando, F. Paghera e M. Rocca; G. Monachello, T. Ebone e G. Anatriello.
Folgore Caratese
Técnico: N. Belmonte
M. Castelnuovo; A. Bassino, E. Gega, N. Samotti e M. Balzano; E. Bellia, A. Tessiore e F. Castellano; K. Mežsargs, S. Spalluto e A. Santarcangelo.
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