Crotone x Salernitana: onde assistir, horário e escalações
Crotone x Salernitana: pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Crotone e Salernitana se enfrentam neste sábado (26), às 9h30 (de Brasília), no Stadio Ezio Scida, em Crotone, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Crotone vem de empate fora de casa contra o Monopoli por 2 a 2, pela 6ª rodada da Serie C1. A equipe busca melhorar sua campanha na competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 26 de setembro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Ezio Scida, Crotone
Rodada: 7
Fase: Girone C
Já a Salernitana vem de vitória em casa contra o Giugliano por 1 a 0, pela 6ª rodada da Serie C1. A equipe busca manter a boa fase na competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 26 de setembro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Ezio Scida, Crotone
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Crotone
Técnico: L. Greco
D. Merelli; A. Veltri, N. Armini, G. Tanco e C. Andreoni; F. Grosso, F. Crapisto e K. Barcella; M. Zunno, A. Musso e E. Brignola.
Salernitana
Técnico: S. Cosmi
C. Galeotti; R. Zoia, S. Pieraccini, D. Celiento e M. Llano; L. Villa, M. Vitale e M. Tascone; I. Achik, A. La Gumina e E. D'Ursi.
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