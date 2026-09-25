Bari x Cosenza: onde assistir, horário e escalações
Bari x Cosenza: pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Bari e Cosenza se enfrentam neste sábado (26), às 12h30, no Stadio Comunale San Nicola, em Bari, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Bari vem de vitória fora de casa contra o Sorrento por 2 a 1, pela Serie C1, em 19 de setembro. A equipe busca manter a boa fase na competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 26 de setembro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Comunale San Nicola, Bari
Rodada: 7
Fase: Girone C
O Cosenza, por sua vez, vem de empate em casa contra o Scafatese por 1 a 1, também pela Serie C1, em 19 de setembro. A equipe busca melhorar seu desempenho na competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 26 de setembro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale San Nicola, Bari
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Bari
Técnico: M. Rastelli
M. Cerofolini; V. Mantovani, M. Elia, N. Cocetta e V. Mogoș; G. Maggiore, L. Mendicino e E. Darboe; M. Della Morte, K. Butić e A. Tribuzzi.
Cosenza
Técnico: F. Coppitelli
M. Rizzo; R. Paşcalău, P. Dametto, A. Dalmazzi e E. Giannini; G. Clemente, A. D'Alena e R. Palmieri; E. McJannet, A. Energe e T. Petrović.
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