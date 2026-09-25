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Livorno x Pianese: onde assistir, horário e escalações

Livorno x Pianese: pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 04:04
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Serie C1 2026/2027 - Livorno x Pianese
Onde assistir ao vivo a partida entre Livorno e Pianese pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Livorno e Pianese se enfrentam no dia 26 de setembro, às 12h30, no Stadio Armando Picchi, em Livorno, pela 7ª rodada da Serie C1. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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O Livorno vem de empate em Guidonia Montecelio 1937 1 x 1 Livorno, pela Serie C1, em 21 de setembro de 2026.

FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 26 de setembro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Armando Picchi, Livorno
Rodada: 7
Fase: Girone B

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O Pianese vem de empate em Pianese 1 x 1 Sambenedettese, pela Serie C1, em 21 de setembro de 2026.

Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone B)
  • 📅 Data: 26 de setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Armando Picchi, Livorno
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Livorno
Técnico: C. Lucarelli
N. Ciobanu; N. Falasco, F. Veseli, M. Bachini e D. Gentile; T. Arrigoni, A. Bacciardi e J. Mawete; G. Gabbiani, M. Malotti e S. Di Carmine.

Pianese
Técnico: A. Zanchetta
G. Astaldi; F. Chesti, L. Masetti, L. Ercolani e C. Martey; F. Proietto, M. Bertini e M. Tirelli; L. Vigiani, S. Ianesi e L. Bellini.

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