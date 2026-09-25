Sambenedettese x Campobasso: onde assistir, horário e escalações
Sambenedettese x Campobasso: pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Sambenedettese e Campobasso se enfrentam no dia 26 de setembro, às 15h30, no Stadio Riviera delle Palme, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Sambenedettese vem de empate fora de casa contra o Pianese, em 1 a 1, pela Serie C1, no dia 21 de setembro. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe busca melhorar sua posição na tabela do Girone B.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 26 de setembro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Riviera delle Palme, San Benedetto del Tronto
Rodada: 7
Fase: Girone B
O Campobasso vem de empate em casa contra o Pineto, em 2 a 2, pela Serie C1, no dia 20 de setembro. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe também busca somar pontos importantes para a classificação no Girone B.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 26 de setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Riviera delle Palme, San Benedetto del Tronto
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Sambenedettese
Técnico: R. Boscaglia
T. Krapikas; M. Chelli, N. Gigli, L. Pezzola e S. Nicoli; A. Zini, G. Tunjov e M. Piccoli; K. Candellori, D. Stabile e L. Sgarbi.
Campobasso
Técnico: D. Mangia
R. Apsīts; R. Pierno, C. Celesia, F. Papini e C. Cristallo; M. Gargiulo, D. Agazzi e L. Carfora; R. Fogliata, M. Stoppa e Isaac.
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