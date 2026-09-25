Sambenedettese x Campobasso: onde assistir, horário e escalações

Sambenedettese e Campobasso se enfrentam no dia 26 de setembro, às 15h30, no Stadio Riviera delle Palme, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Sambenedettese vem de empate fora de casa contra o Pianese, em 1 a 1, pela Serie C1, no dia 21 de setembro. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe busca melhorar sua posição na tabela do Girone B.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 26 de setembro de 2026, às 15h30

Local: Stadio Riviera delle Palme, San Benedetto del Tronto

Rodada: 7

Fase: Girone B

O Campobasso vem de empate em casa contra o Pineto, em 2 a 2, pela Serie C1, no dia 20 de setembro. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe também busca somar pontos importantes para a classificação no Girone B.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone B)

📅 Data: 26 de setembro de 2026

⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Riviera delle Palme, San Benedetto del Tronto

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Sambenedettese

Técnico: R. Boscaglia

T. Krapikas; M. Chelli, N. Gigli, L. Pezzola e S. Nicoli; A. Zini, G. Tunjov e M. Piccoli; K. Candellori, D. Stabile e L. Sgarbi.

Campobasso

Técnico: D. Mangia

R. Apsīts; R. Pierno, C. Celesia, F. Papini e C. Cristallo; M. Gargiulo, D. Agazzi e L. Carfora; R. Fogliata, M. Stoppa e Isaac.