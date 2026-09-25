Goiás x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações

Goiás e Atlético-GO se enfrentam no dia 26 de setembro, às 18h30, no Estádio de Hailé Pinheiro, pela 30ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Goiás vem de vitória por 2 a 1 diante do Avaí, em casa, pelo Brasileirão Série B 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe mostrou força jogando no Estádio de Hailé Pinheiro.

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FICHA do confronto

Competição: Série B 2026

Data e horário: 26 de setembro de 2026, às 18h30

Local: Estádio de Hailé Pinheiro, Goiânia, Goiás

Rodada: 30

Fase: Temporada regular

O Atlético-GO vem de derrota por 1 a 0 para o São Bernardo, fora de casa, pelo Brasileirão Série B 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe não conseguiu somar pontos fora de casa.

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Onde assistir

Competição: Série B (Temporada regular)

📅 Data: 26 de setembro de 2026

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio de Hailé Pinheiro, Goiânia, Goiás

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Goiás

Técnico: Mozart

Tadeu; Djalma Silva, Lucas Ribeiro, Luiz Felipe e Luisão; Baldória, Lourenço e Lucas Lima; Jean Carlos, Pedrinho e Kadu Sousa.

Atlético-GO

Técnico: Roger Silva

Paulo Vítor; Guilherme Lopes, Adriano Martins, J. Barreto e Warley; Cristiano, Peixoto e Henrique; Geovany Soares, Gustavo Maia e Gustavo Coutinho.