Goiás x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações
Goiás x Atlético-GO: pela 30ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Goiás e Atlético-GO se enfrentam no dia 26 de setembro, às 18h30, no Estádio de Hailé Pinheiro, pela 30ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Goiás vem de vitória por 2 a 1 diante do Avaí, em casa, pelo Brasileirão Série B 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe mostrou força jogando no Estádio de Hailé Pinheiro.
FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 26 de setembro de 2026, às 18h30
Local: Estádio de Hailé Pinheiro, Goiânia, Goiás
Rodada: 30
Fase: Temporada regular
O Atlético-GO vem de derrota por 1 a 0 para o São Bernardo, fora de casa, pelo Brasileirão Série B 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe não conseguiu somar pontos fora de casa.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 26 de setembro de 2026
- ⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio de Hailé Pinheiro, Goiânia, Goiás
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Goiás
Técnico: Mozart
Tadeu; Djalma Silva, Lucas Ribeiro, Luiz Felipe e Luisão; Baldória, Lourenço e Lucas Lima; Jean Carlos, Pedrinho e Kadu Sousa.
Atlético-GO
Técnico: Roger Silva
Paulo Vítor; Guilherme Lopes, Adriano Martins, J. Barreto e Warley; Cristiano, Peixoto e Henrique; Geovany Soares, Gustavo Maia e Gustavo Coutinho.
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