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Novara x Ospitaletto: onde assistir, horário e escalações

Novara x Ospitaletto: pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 04:04
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Serie C1 2026/2027 - Novara x Ospitaletto
Onde assistir ao vivo a partida entre Novara e Ospitaletto pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Novara e Ospitaletto se enfrentam no dia 26 de setembro, às 12h30, no Stadio Comunale Silvio Piola, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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O Novara vem de empate em casa contra o AC Carpi por 2 a 2, pela Serie C1, em 20 de setembro. A equipe busca melhorar sua campanha na competição.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 26 de setembro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Comunale Silvio Piola, Novara
Rodada: 7
Fase: Girone A

O Ospitaletto, por sua vez, vem de derrota em casa para o Cittadella por 1 a 0, pela Serie C1, em 20 de setembro. A equipe tenta se recuperar na competição.

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Onde assistir

  1. Competição: Serie C1 (Girone A)
  2. 📅 Data: 26 de setembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Stadio Comunale Silvio Piola, Novara
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Novara
Técnico: A. Birindelli
F. Brancolini; F. Lorenzini, M. Miceli, A. Cannavaro e S. Lartey; L. D'Alessio, G. Basso e R. Collodel; C. Donadio, M. Romano e M. Da Graca.

Ospitaletto
Técnico: A. Quaresmini
M. Ferrante; M. Casali, P. Parmiggiani, R. Nessi e M. Gualandris; E. Tigani, M. Panatti e M. Guarneri; F. Galuppini, D. Stefanoni e F. Gobbi.

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