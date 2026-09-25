Novara x Ospitaletto: onde assistir, horário e escalações

Novara e Ospitaletto se enfrentam no dia 26 de setembro, às 12h30, no Stadio Comunale Silvio Piola, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Novara vem de empate em casa contra o AC Carpi por 2 a 2, pela Serie C1, em 20 de setembro. A equipe busca melhorar sua campanha na competição.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 26 de setembro de 2026, às 12h30

Local: Stadio Comunale Silvio Piola, Novara

Rodada: 7

Fase: Girone A

O Ospitaletto, por sua vez, vem de derrota em casa para o Cittadella por 1 a 0, pela Serie C1, em 20 de setembro. A equipe tenta se recuperar na competição.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone A) 📅 Data: 26 de setembro de 2026 ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília) 📍 Local: Stadio Comunale Silvio Piola, Novara Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Novara

Técnico: A. Birindelli

F. Brancolini; F. Lorenzini, M. Miceli, A. Cannavaro e S. Lartey; L. D'Alessio, G. Basso e R. Collodel; C. Donadio, M. Romano e M. Da Graca.

Ospitaletto

Técnico: A. Quaresmini

M. Ferrante; M. Casali, P. Parmiggiani, R. Nessi e M. Gualandris; E. Tigani, M. Panatti e M. Guarneri; F. Galuppini, D. Stefanoni e F. Gobbi.