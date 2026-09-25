Torres x Vado: onde assistir, horário e escalações
Torres x Vado: pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Torres e Vado se enfrentam no dia 26 de setembro, às 9h30, no Stadio Vanni Sanna, em Sassari, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Torres vem de empate fora de casa contra o Forlì por 1 a 1, em jogo válido pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027, Girone B.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 26 de setembro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Vanni Sanna, Sassari
Rodada: 7
Fase: Girone B
O Vado, por sua vez, vem de derrota em casa para o Pescara por 1 a 0, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027, Girone B.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 26 de setembro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Vanni Sanna, Sassari
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Torres
Técnico: A. Greco
A. Zaccagno; G. Berto, N. Antonelli, M. Kebbeh e M. Liviero; A. Masala, D. Giorico e N. Pennington; A. Lunghi, L. Scotto e L. Di Stefano.
Vado
Técnico: M. Pastorino
A. Bellocci; M. Saltarelli, L. Piana, C. Carlini e M. Lazzarini; M. De Rinaldis, Z. Hamlili e A. Di Munno; A. Ghezzi, M. Ferro e D. Vita.
Tudo sobre
Onde Assistir
Austrália x Brasil: onde assistir, horário e escalaçõesHá 5 horas
Vôlei
Sesc Flamengo x Fluminense pela Copa Supervôlei: horário e onde assistirHá 12 horas
Onde Assistir
Noruega x Dinamarca: onde assistir, horário e escalaçõesHá 15 horas
Onde Assistir
Portugal x Gales: onde assistir, horário e escalaçõesHá 15 horas
Onde Assistir
Sérvia x Grécia: onde assistir, horário e escalaçõesHá 15 horas
Onde Assistir
Brusque x Ferroviária: onde assistir, horário e escalaçõesHá 15 horas
Mais LANCE!