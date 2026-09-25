Torres x Vado: onde assistir, horário e escalações

Torres e Vado se enfrentam no dia 26 de setembro, às 9h30, no Stadio Vanni Sanna, em Sassari, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Torres vem de empate fora de casa contra o Forlì por 1 a 1, em jogo válido pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027, Girone B.

FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 26 de setembro de 2026, às 9h30

Local: Stadio Vanni Sanna, Sassari

Rodada: 7

Fase: Girone B

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O Vado, por sua vez, vem de derrota em casa para o Pescara por 1 a 0, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027, Girone B.

Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone B)

📅 Data: 26 de setembro de 2026

⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Vanni Sanna, Sassari

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Torres

Técnico: A. Greco

A. Zaccagno; G. Berto, N. Antonelli, M. Kebbeh e M. Liviero; A. Masala, D. Giorico e N. Pennington; A. Lunghi, L. Scotto e L. Di Stefano.

Vado

Técnico: M. Pastorino

A. Bellocci; M. Saltarelli, L. Piana, C. Carlini e M. Lazzarini; M. De Rinaldis, Z. Hamlili e A. Di Munno; A. Ghezzi, M. Ferro e D. Vita.